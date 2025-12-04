"Chưa năm nào ghi nhận lũ lịch sử đặc biệt lớn cùng xuất hiện tại 20 sông"

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 4/12, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết năm nay đã chứng kiến nhiều kỷ lục về thiên tai, khí tượng thủy văn được ghi nhận.

Ông Hoàng Đức Cường thông tin tại cuộc họp báo sáng 4/12 (Ảnh: Thế Kha).

Nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi trên thế giới đã được ghi nhận vượt 48 độ C, thiết lập kỷ lục mới về số ngày liên tiếp có nhiệt độ cực đại (Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ).

Tại Bắc Đại Tây Dương, nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) tiếp tục duy trì kỷ lục cao nhất vượt 25,5 độ C vào cuối mùa hè, cung cấp nguồn năng lượng chưa từng có cho các xoáy thuận nhiệt đới, hậu quả là sự tan băng kỷ lục. Ở Tây Nam Greenland, ước tính mất 300 tỷ tấn băng chỉ trong mùa hè góp phần đáng kể vào mức dâng mực nước biển toàn cầu.

Năm nay cũng thiết lập những kỷ lục đáng lo ngại về cường độ và số lượng xoáy thuận nhiệt đới khi tại Đại Tây Dương khi ghi nhận 10 cơn bão lớn (cấp 3 trở lên), vượt qua các kỷ lục trước đó.

Hiện tượng bão tăng cường độ nhanh chóng đã trở nên phổ biến. Nhiều đợt lũ, ngập lụt và lũ quét được ghi nhận khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Mực nước đỉnh lũ trên các sông vượt mốc lịch sử

“Điều đáng chú ý là trạm Bạch Mã (TP Huế, Việt Nam) đã ghi nhận lượng mưa cực đoan lên tới 1.739mm chỉ trong vòng 24 giờ (tháng 10), được Tổ chức Khí tượng Thế giới (đang xác nhận) là một trong những sự kiện mưa 24 giờ lớn nhất được biết đến trên thế giới”, ông Cường thông tin.

Hàng loạt các xã ven sông Thương của tỉnh Bắc Ninh như Tiên Lục, Bố Hạ... bị ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Việt Nam, theo Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường, năm nay ghi nhận có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn cực kỳ bất thường và dị thường, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khắp cả nước.

Tính đến hết tháng 11, nước ta đã có 21 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nhiều nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961.

Ngoài kỷ lục đó, mùa bão còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan. Cụ thể, cơn bão số 1 (Wutip) lần đầu tiên sau hơn 40 năm xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6. Cơn bão số 9 (Ragasa) với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Tình hình lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng, với mực nước đỉnh lũ trên các sông vượt mốc lịch sử ở cả Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, hạ lưu sông Cửu Long.

“Chưa năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong một năm tại 20 con sông như: sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Ninh), sông Chung (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang), sông Ngòi Hút, Ngòi Thia (Lào Cai), thượng lưu sông Mã và sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Bồ (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Lũy (Lâm Đồng), hạ lưu sông Tiền (Vĩnh Long, Đồng Tháp), hạ lưu sông Hậu (An Giang, Cần Thơ).

Đặc biệt nghiêm trọng là trận lũ lụt lịch sử tại Phú Yên (nay là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) là một phần của đợt thiên tai lớn tại miền Trung và Tây Nguyên, được đánh giá là vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1993 trên lưu vực sông Ba”, ông Cường thông tin.

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh, hoạt động bão bất thường, lũ lớn nghiêm trọng, diện rộng bất thường năm nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu.

Từ nay tới cuối năm còn trận bão, lũ nào không?

Ông Cường thông tin, trong tháng 12 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Dự báo tháng 1-5/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Dự báo ngày 6-7/12 áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông, mạnh lên thành bão (cơn bão số 16) sau đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa.

Khu vực Chùa Cầu (Hội An) ngập hết tầng 1, ước tính cao gần 2m sáng 30/10. Nước sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng đo được tại Câu Lâu và Hội An đã cao hơn mức lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong tháng 12 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó lượng mưa ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ. Sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với trung bình nhiều năm). Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026, theo ông Cường.