Dân vùng lũ miền Trung mặc quần áo ướt lội nước đi khám bệnh
(Dân trí) - Nhiều người dân vùng lũ vẫn mặc nguyên quần áo còn ướt, lội nước đến điểm khám bệnh, khiến các y bác sĩ ở TPHCM không khỏi xót xa.
Ngày 27/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, các tổ công tác do cơ quan này cử đến tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đợt chi viện khám chữa bệnh cho người dân của 5 xã bị ảnh hưởng lũ lụt.
Chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẵn sàng hỗ trợ của ngành y tế TPHCM đối với các địa phương gặp thiên tai.
Theo đó, sau khi di chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ, 5 tổ công tác của Sở Y tế TPHCM đã đến từng xã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng túi thuốc gia đình.
Tổng cộng, hơn 3.500 bệnh nhân đã được khám và chăm sóc sức khỏe trong ngày.
Ngoài lực lượng từ các bệnh viện đa khoa làm tổ trưởng, mỗi tổ còn có sự tham gia phối hợp của những đơn vị chuyên khoa đầu ngành Sản, Nhi, Da liễu, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt… giúp mở rộng phạm vi chuyên môn, đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau lũ.
Bên cạnh việc khám chữa bệnh, mỗi tổ mang theo 500 túi thuốc gia đình, hỗ trợ người dân có nguồn thuốc thiết yếu để tự chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn sau lũ. Đặc biệt, các bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc men, vật tư y tế và tự đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện.
Trong khuôn khổ đợt chi viện khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Đắk Lắk ngày 26/11, tổ công tác số 1 do Bệnh viện Nhân dân Gia Định làm tổ trưởng đã để lại một câu chuyện xúc động, lan tỏa tinh thần nhân ái của đội ngũ thầy thuốc TPHCM.
Ngay khi vừa bắt đầu buổi khám sáng tại xã Hòa Xuân, các y bác sĩ của đoàn nhận thấy nhiều người dân vẫn mặc nguyên quần áo còn ướt, lội nước đến điểm khám. Hình ảnh đó khiến cả đoàn không khỏi xót xa.
Từ sự đồng cảm chân thành, các thành viên của đoàn đã tự nguyện góp tổng cộng 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng những hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại địa phương.
"Hành động của bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các đồng nghiệp Bệnh viện Từ Dũ, Nhi đồng 1, Da liễu và Bệnh Nhiệt đới không chỉ mang đến sự hỗ trợ y tế mà còn lan tỏa sự ấm áp, yêu thương, chia sẻ đến người dân vùng lũ", Sở Y tế TPHCM nhận định.
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục hành trình hướng về miền Trung
Với mong muốn góp thêm một phần sức lực nhằm xoa dịu và hỗ trợ phần nào những khó khăn, mất mát do ảnh hưởng bởi bão lũ mà đồng bào đang phải đối mặt, mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử thêm đoàn công tác đến tỉnh Khánh Hòa.
BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành đơn vị cho biết, đây là lần thứ ba liên tiếp Chợ Rẫy đồng hành cùng người dân vùng bão lũ. Trước đó, Bệnh viện đã tổ chức hai đợt vận động nhân viên quyên góp, và hoạt động này vẫn tiếp tục được triển khai trong đợt hiện tại.
Đồng thời, Bệnh viện cũng quan tâm hỗ trợ những nhân viên có người thân đang chịu ảnh hưởng tại khu vực có lũ lụt.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu về y tế trong và ngay sau lũ là công tác cấp cứu, bởi bệnh tật thường gia tăng khi nước rút. Vì vậy, trước đó Bệnh viện đã phối hợp với Thành đoàn TPHCM cử một đội cấp cứu gồm bác sĩ, điều dưỡng và xe cứu thương đến hiện trường, rồi tiếp tục đưa một đoàn 21 y bác sĩ tiếp tục lên đường đến địa bàn để khám chữa bệnh cho người dân.
Về hỗ trợ vật chất, Bệnh viện chủ trương vận động tiền để chuyển đến các đơn vị tại địa phương, nhằm mua đúng nhu yếu phẩm cần thiết theo thực tế, thay vì tự mua tại TPHCM rồi vận chuyển ra.
ThS.BSCK2 Lâm Nguyễn Nhã Trúc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chuyến công tác lần này khác hẳn so với chuyến đi ngay sau lũ, khi được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Chuyến đi này hướng đến việc khám bệnh và cấp thuốc cho khoảng 1.000 người dân ở 2 xã, nhất là những người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp - nhóm dễ gặp nguy hiểm nếu gián đoạn điều trị.
Bên cạnh đó, đoàn cũng chuẩn bị các loại thuốc điều trị bệnh mãn tính, thuốc cảm, kháng viêm, phương tiện khử khuẩn nước và môi trường, dung dịch rửa tay, xà phòng cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết… tặng cho đồng bào vùng lũ.