Ngày 27/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, các tổ công tác do cơ quan này cử đến tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đợt chi viện khám chữa bệnh cho người dân của 5 xã bị ảnh hưởng lũ lụt.

Chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẵn sàng hỗ trợ của ngành y tế TPHCM đối với các địa phương gặp thiên tai.

Các bác sĩ sơ cứu cho người dân bị chấn thương do lũ (Ảnh: SYT).

Theo đó, sau khi di chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ, 5 tổ công tác của Sở Y tế TPHCM đã đến từng xã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng túi thuốc gia đình.

Tổng cộng, hơn 3.500 bệnh nhân đã được khám và chăm sóc sức khỏe trong ngày.

Ngoài lực lượng từ các bệnh viện đa khoa làm tổ trưởng, mỗi tổ còn có sự tham gia phối hợp của những đơn vị chuyên khoa đầu ngành Sản, Nhi, Da liễu, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt… giúp mở rộng phạm vi chuyên môn, đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau lũ.

Bên cạnh việc khám chữa bệnh, mỗi tổ mang theo 500 túi thuốc gia đình, hỗ trợ người dân có nguồn thuốc thiết yếu để tự chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn sau lũ. Đặc biệt, các bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc men, vật tư y tế và tự đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện.

Trong khuôn khổ đợt chi viện khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Đắk Lắk ngày 26/11, tổ công tác số 1 do Bệnh viện Nhân dân Gia Định làm tổ trưởng đã để lại một câu chuyện xúc động, lan tỏa tinh thần nhân ái của đội ngũ thầy thuốc TPHCM.

Ngay khi vừa bắt đầu buổi khám sáng tại xã Hòa Xuân, các y bác sĩ của đoàn nhận thấy nhiều người dân vẫn mặc nguyên quần áo còn ướt, lội nước đến điểm khám. Hình ảnh đó khiến cả đoàn không khỏi xót xa.

Từ sự đồng cảm chân thành, các thành viên của đoàn đã tự nguyện góp tổng cộng 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng những hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại địa phương.

"Hành động của bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các đồng nghiệp Bệnh viện Từ Dũ, Nhi đồng 1, Da liễu và Bệnh Nhiệt đới không chỉ mang đến sự hỗ trợ y tế mà còn lan tỏa sự ấm áp, yêu thương, chia sẻ đến người dân vùng lũ", Sở Y tế TPHCM nhận định.