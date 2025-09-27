Du khách tắm biển Sầm Sơn trước giờ bão Bualoi đổ bộ đất liền
(Dân trí) - Trước thời điểm bão Bualoi đổ bộ vào đất liền, tại bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), nhiều du khách vẫn xuống tắm biển do thời tiết nắng nóng.
Khoảng 16h ngày 27/9, khi bão Bualoi (bão số 10) đang tiến gần đất liền, thời tiết tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn nắng nóng.
Theo ghi nhận tại các bãi tắm ở Sầm Sơn, dù sóng biển cao hơn ngày thường, một số du khách vẫn xuống tắm. Trên bãi cát, nhiều người tham gia các hoạt động vui chơi, team building.
Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã túc trực tại bãi biển, thường xuyên nhắc nhở người dân hạn chế xuống tắm biển.
Theo lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, thực hiện lệnh cấm biển nhằm ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), chính quyền địa phương đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ, neo đậu an toàn.
Vị lãnh đạo cũng cho biết, trong ngày 28/9, địa phương sẽ cấm tất cả các hoạt động vui chơi, tắm biển.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tạm hoãn các cuộc họp không thực sự cần thiết; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với bão.
Các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nước dâng, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt, đảm bảo đưa người dân đến nơi an toàn; bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại khu vực sơ tán; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét.
Tại các xã miền núi, chính quyền khẩn trương tổ chức sơ tán người dân khỏi các điểm nguy hiểm, khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, theo đúng phương án sơ tán đã được xây dựng và phê duyệt; hoàn thành trước 17h ngày 28/9.
Tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành lệnh cấm biển trên toàn địa bàn, bắt đầu từ 6h ngày 27/9 và kéo dài cho đến khi bão không còn ảnh hưởng. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29/9 (thứ Hai).
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 27/9, bão số 10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 30-35km/h.
Đến 13h ngày 28/9, bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.
Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km/h và có khả năng mạnh lên.
Lúc 1h ngày 29/9, bão Bualoi trên đất liền khu vực Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.
Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội
Dự báo từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.
Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 27 đến ngày 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.