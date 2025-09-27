Du khách tắm biển Sầm Sơn trước giờ bão Bualoi đổ bộ đất liền

Khoảng 16h ngày 27/9, khi bão Bualoi (bão số 10) đang tiến gần đất liền, thời tiết tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn nắng nóng.

Theo ghi nhận tại các bãi tắm ở Sầm Sơn, dù sóng biển cao hơn ngày thường, một số du khách vẫn xuống tắm. Trên bãi cát, nhiều người tham gia các hoạt động vui chơi, team building.

Nhiều du khách tắm biển Sầm Sơn trong chiều ngày 27/9 (Ảnh: Thanh Tùng).

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã túc trực tại bãi biển, thường xuyên nhắc nhở người dân hạn chế xuống tắm biển.

Theo lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, thực hiện lệnh cấm biển nhằm ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), chính quyền địa phương đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ, neo đậu an toàn.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, trong ngày 28/9, địa phương sẽ cấm tất cả các hoạt động vui chơi, tắm biển.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tạm hoãn các cuộc họp không thực sự cần thiết; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với bão.

Nhóm du khách chơi trò chơi tại bãi biển Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nước dâng, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt, đảm bảo đưa người dân đến nơi an toàn; bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại khu vực sơ tán; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét.

Tại các xã miền núi, chính quyền khẩn trương tổ chức sơ tán người dân khỏi các điểm nguy hiểm, khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, theo đúng phương án sơ tán đã được xây dựng và phê duyệt; hoàn thành trước 17h ngày 28/9.

Nhân viên cứu hộ túc trực tại bãi biển để nhắc nhở người dân hạn chế xuống tắm biển (Ảnh: Thanh Tùng).

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành lệnh cấm biển trên toàn địa bàn, bắt đầu từ 6h ngày 27/9 và kéo dài cho đến khi bão không còn ảnh hưởng. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29/9 (thứ Hai).