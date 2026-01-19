Metro số 1 TPHCM được thêm một năm bảo hành

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên.

Theo nội dung điều chỉnh, thời điểm hoàn thành thi công dự án được xác định vào quý IV/2026. Thời gian thông báo khiếm khuyết (bảo hành công trình xây dựng) từ cuối năm 2024 đến hết năm 2026. Thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm 2024 đến hết năm 2028.

Tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, quyết định điều chỉnh dự án gần nhất (ban hành ngày 16/6/2025) xác định thời điểm hoàn thành thi công dự án vào quý IV/2025. Thời gian bảo hành công trình đến hết năm 2025 và thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm 2024 đến hết năm 2028.

Đây là lần thứ 4 UBND TPHCM ban hành quyết định điều chỉnh dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên tính từ năm 2023 đến nay.

Trước đó, vào các năm 2023, 2024 và 2025, thành phố ban hành quyết định điều chỉnh dự án với thời gian hoàn thành được xác định vào cuối quý IV của năm đó. Tuy nhiên, mục tiêu tiến độ đề ra trong các năm trước đều không đạt được.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, bảo đảm chất lượng; hoàn tất công tác thi công vào quý IV, không được chậm trễ, kéo dài.

MAUR chịu trách nhiệm chủ trì, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, vướng mắc của nhà thầu, không để ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND thành phố trong trường hợp dự án tiếp tục chậm trễ so với tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng và khắc phục khiếm khuyết (bảo hành công trình xây dựng) phù hợp với thời gian hoàn thành thi công và đúng quy định pháp luật.

Tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên được vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024. Sau 1 năm vận hành, công trình đã phục vụ 19 triệu lượt khách, bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ của dự án vẫn chưa hoàn thành.