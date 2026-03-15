Người đàn ông cụt tay kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Ngày 15/3, đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp người đàn ông bị rắn độc cắn và sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt tay, kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Khi quay lại gần, có thể thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.

Người đàn ông mang con rắn về nhà sau khi bị cắn (Video: Vỹ Nguyễn).

Anh V.N., người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, người đàn ông này trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

Theo anh N., dù bị thương người đàn ông vẫn kẹp con rắn để mang về nhà và được người thân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân tên bị rắn hổ mang cắn sau khi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đến bệnh viện này cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và đang được theo dõi.