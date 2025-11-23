Thủ lĩnh đội thiện nguyện bật khóc vì gia sản tiền tỷ bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Ngày 23/11, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết, chính quyền địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên, tặng quà đến ông Trần Huy Đăng, tên thường gọi là 8 Sang.

Thời điểm gia đình ông 8 Sang đối diện dòng nước cuồn cuộn, các lực lượng chức năng xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng, có mặt hỗ trợ gia đình di dời tài sản, vật dụng.

Ông Trần Huy Đăng (8 Sang) cố gắng dựng lại gốc mai bị lũ cuốn trôi (Ảnh: An Sinh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông 8 Sang cho biết, chiều 19/11, khi ông cùng các thành viên trong đội đang hỗ trợ lực lượng chức năng di chuyển nạn nhân tử vong tại một vườn cà phê trên địa bàn xã ra ngoài thì nhận tin báo lũ sông Đồng Nai dâng cao.

“Sau khi bàn giao thi thể nạn nhân cho công an, tôi tức tốc chạy về nhà thì thấy nước đã dâng cao, cuồn cuộn đổ vào nhà, vườn”, ông 8 Sang nói và cho biết thêm, khu vườn của gia đình rộng 3ha nằm sát bờ sông Đồng Nai và cách chân đập thủy điện không xa.

Ngày 20/11, trước sự dữ dội của dòng nước, ông 8 Sang cùng lực lượng công an địa phương, 20 người dân cố gắng di dời tài sản đến nơi cao, nhưng không kịp. Ông 8 Sang cho biết, lũ tràn về, cuốn trôi căn nhà gỗ, làm hư hỏng 2 nhà kho, cuốn trôi nhiều ca nô cùng các trang thiết bị ông thường dùng trong các chuyến cứu trợ bão lũ.

Ông 8 Sang nhận quà hỗ trợ sau khi gia sản của gia đình bị lũ cuốn trôi (Ảnh: An Sinh).

“Máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, bình oxy, các thiết bị y tế, hàng cứu trợ của đội lưu trữ tại các nhà kho đều bị nước cuốn. Nhiều quan tài dành để hỗ trợ các nạn nhân xấu số cũng bị nước ngập, gây hư hỏng. Đợt lũ này làm gia đình tôi thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng”, ông 8 Sang buồn bã chia sẻ.

Theo ông 8 Sang, ông đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến tài sản tích góp của gia đình bao nhiêu năm bị lũ cuốn trôi, nguồn hàng chuẩn bị cứu trợ bà con bị hủy hoại. Ông 8 Sang nói: “Mưa lũ, nhiều người dân gọi điện cầu cứu, xin được cứu trợ, nhưng tôi không thể làm gì được vì tôi còn chưa cứu được mình”.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết: “Ông 8 Sang là người năng nổ, nhiệt tình. Thời gian qua, ông và đội thiện nguyện nhiều lần phối hợp với địa phương trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người gặp khó khăn. Trận lũ vừa qua, gia đình ông 8 Sang bị thiệt hại nặng”.

Lũ dâng gây ngập nhà cửa, đất sản xuất người dân Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2008, ông 8 Sang cùng 3 người bạn của mình đứng ra lập nhóm thiện nguyện. Khi mới thành lập, nhóm chủ yếu giúp những hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê, xây nhà tình thương, trao quà, học bổng...

Đến năm 2016, tài chính của các thành viên nhóm gặp khó khăn, nhóm không còn đủ thành viên sáng lập như ban đầu, nhưng ông 8 Sang tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện. Lúc này, đồng hành cùng ông 8 Sang có vợ, con cùng nhiều thành viên khác.

Nhóm thiện nguyện và ông 8 Sang đã đến nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai hay những hoàn cảnh khó khăn… để giúp đỡ. Ông 8 Sang cho rằng, làm thiện nguyện không khó bằng việc xác định được sự thật để làm thiện nguyện đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm. Vì vậy, đằng sau những câu chuyện từ thiện là cả một quá trình xác minh gian nan không phải ai cũng hiểu.