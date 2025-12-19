Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chung sức giúp dân xây nhà đón Tết

Trong đợt bão, lũ lịch sử tháng 11 vừa qua, tỉnh Gia Lai hứng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê, hơn 100.000 nhà dân bị hư hỏng, ngập nước, trong đó 1.189 nhà sập hoàn toàn; tổng thiệt hại do thiên tai ước tính hơn 11.636 tỷ đồng.

Chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ra đợt lũ lịch sử. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, xây dựng lại nhà ở, trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải (thứ 2 từ trái qua), Phó Tư lệnh Quân khu 5 đi kiểm tra công tác xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đã chia sẻ về công tác ứng phó thiên tai cũng như việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

Thưa Đại tá, trong đợt bão lũ vừa qua, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã có sự chuẩn bị và triển khai ứng phó như thế nào?

- Ngày 6/11, bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào địa bàn tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, hạ tầng và ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Ngay sau bão, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ra đợt lũ lịch sử, khiến mức độ thiệt hại càng nghiêm trọng.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chung tay xây nhà, giúp người dân vượt qua khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã chủ động không quản ngày đêm tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm; tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã phối hợp với địa phương di dời an toàn 100.490 hộ dân với 369.100 nhân khẩu; tham gia sửa chữa 11.103 nhà ở, 933 trường học, bệnh viện, trạm y tế; khắc phục 275km đường giao thông, góp phần sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân sau thiên tai.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà giúp dân vùng lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai như thế nào, thưa Đại tá?

- Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, với tinh thần thần tốc, táo bạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, vừa thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm và tham gia chiến dịch, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch để bà con ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán.

Không quản thời tiết nắng mưa khắc nghiệt, các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tận tình hỗ trợ xây nhà cho nhân dân (Ảnh: Doãn Công).

Để triển khai chiến dịch hiệu quả, đơn vị đã tổ chức khảo sát, lập kế hoạch cụ thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện hiện có. Đơn vị tổ chức ra quân, tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng do bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Trong chiến dịch này, các đơn vị vũ trang được giao xây dựng mới 100 ngôi nhà trên địa bàn. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện 30 nhà, Quân đoàn 34 là 64 căn nhà và Vùng 3 Hải quân 6 nhà.

Lũy kế đến ngày 17/12, các đơn vị đã làm móng 15 nhà, xây tường 48 nhà, đổ trần 10 nhà, lợp tôn và tô tường 26 nhà; riêng Quân đoàn 34 đã hoàn thiện 1 nhà, chuẩn bị bàn giao cho người dân.

Đơn vị đặt mục tiêu và quyết tâm như thế nào để đẩy nhanh tiến độ chiến dịch trong thời gian tới?

- Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho người dân.

Mặc dù những ngày qua, thời tiết còn nhiều khó khăn, mưa kéo dài, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực làm việc không quản ngày đêm, quyết tâm hoàn thành nhà ở đúng kế hoạch, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo kế hoạch, đến ngày 21/12, các lực lượng vũ trang tham gia “Chiến dịch Quang Trung” sẽ cố gắng hoàn thành, bàn giao thêm những ngôi nhà cho bà con nhân dân.

Quân đoàn 34 dự kiến bàn giao thêm 1 nhà; hoàn thành đổ mái bê tông 7 nhà, đổ mái 1, xây tường 24, làm móng 7 và lợp tôn 24 nhà.

Vùng 3 Hải quân dự kiến hoàn thành đổ mái bê tông 3 nhà, xây tường 1 nhà và lợp tôn 1 nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hóa thợ xây chuyên nghiệp xây nhà cho người dân xã Tuy Phước Bắc có nhà bị sập do lũ lịch sử hồi tháng 11 (Ảnh: Doãn Công).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai dự kiến đổ mái bê tông 1 nhà, xây tường 15, làm móng 9 và lợp tôn 5 nhà.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, an toàn, hiệu quả, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định an sinh xã hội, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Xin cảm ơn Đại tá.