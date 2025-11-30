Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho người dân

Ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22/11 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính về kinh tế khoảng trên 16.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1/12.

Việc này nhằm huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu huy động các lực lượng, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12.

Đồng thời, xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy".

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho UBND cấp tỉnh đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và phòng chống thiên tai.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bố trí đất đai khu tái định cư, nếu như phải bố trí đất để di dời các hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở, lũ cuốn trôi, vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 5/12.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 5/12.