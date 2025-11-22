Trực thăng Mi-17 chở 3 tấn hàng hóa cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Đắk Lắk

Sáng 22/11, tại sân bay Phù Cát, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Điệp, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay. Tham gia chỉ huy bay có Thủ trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372.

Đến 6h45, Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân làm công tác triển khai bay đối với máy bay trực thăng Mi-17, chuẩn bị tốt mọi mặt từ hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng,… để sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

Các máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Đúng 8h30, được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 đã cất cánh bay vào vùng lũ để cứu trợ nhân dân.

Địa điểm bay cứu trợ là các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk với số lượng hàng hoá là 3 tấn gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao…

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang ngập sâu trong nước, nhiều khu dân cư bị cô lập, chia cắt dài ngày, nhân dân đang rất cần lương thực, thực phẩm và nguồn nước sạch để sử dụng.