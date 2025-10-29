Mưa đặc biệt lớn, nước chảy trên đường như thác đổ

Sáng 29/10, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, cho biết tối 28 đến sáng 29/10, mưa đặc biệt lớn trên toàn bộ địa bàn xã gây sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở địa phương.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường ngập nặng, nước chảy trên mặt đường như thác đổ.

Nước chảy như thác trên tuyến DH7 đến Trung tâm xã Trà Linh (Ảnh: Trần Vỹ).

Đến 9h ngày 29/10, tình hình mưa tại xã Trà Linh vẫn diễn biến phức tạp, mưa lớn và thời gian liên tục kéo dài.

Chính quyền xã Trà Linh đã chủ động di dời gần 250 hộ gia đình với hơn 1.000 nhân khẩu tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn xã đến nơi an toàn. Sáng 29/10, chính quyền xã tiếp tục di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa như thác đổ trên đường tại xã Trà Linh (Video: Trần Vỹ).

Xã huy động bố trí nhu yếu phẩm cần thiết tại 7 điểm trên địa bàn và dự trữ ở các quán xá để phục vụ nhân dân với hơn 80 tấn gạo, 150 thùng mì tôm và 3 tấn nhu yếu phẩm khác.

Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn xã bị sạt lở rất nhiều điểm với khối lượng đất đá khoảng 2.600m3. Nhiều tuyến giao thông cũng bị sạt lở với khối lượng đất đá hơn 10.000m3.

Lực lượng chức năng đưa người dân đi tránh lũ, sạt lở (Ảnh: Trần Vỹ).

Tại xã Nam Trà My, ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết sáng 29/10, quốc lộ 40B cũng không tiếp cận được do sạt lở. Đường từ quốc lộ 40B đến trung tâm xã nhiều điểm sạt lở, cô lập hoàn toàn.

Một số khu dân cư thôn Nước Xa vừa sạt lở vừa ngập, khu trung tâm hành chính từ trụ sở UBND xã đến trụ sở Ban Quản lý dự án khu vực có nhiều điểm sạt lở, nhiều thôn chưa tiếp cận được do sạt lở…

Đất đá sạt lở làm vùi lấp 5 ngôi nhà tại xã Trà Giáp (Ảnh: Phùng Nam).

Trưa 29/10, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, cho biết lúc 11h5 cùng ngày, tại thôn 2, một quả đồi sạt lở xuống tuyến đường chính làm sập hoàn toàn 5 ngôi nhà dân, vùi lấp toàn bộ tài sản. Rất may người dân đã di dời trước đó nên không thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND xã đã kịp thời đến hiện trường, huy động máy móc, lực lượng tại chỗ để thăm hỏi, khắc phục hậu quả.

Hiện nay tuyến đường vào trung tâm xã Trà Giáp bị sạt lở 12 điểm với khối lượng đất đá rất lớn, các phương tiện không thể lưu thông tới trung tâm xã, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn.

Video: CTV