Lũ dâng cao tới tận tầng 2, người dân Lào Cai lên mạng cầu cứu

Tối 29/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh nhiều người dân trên địa bàn xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) lên mạng xã hội kêu cứu về tình trạng nước lũ dâng cao tới tận tầng 2 khiến người dân phải leo lên mái nhà tránh lũ. Nhiều người đã để lại số điện thoại nhằm tìm kiếm sự trợ giúp từ cộng đồng mạng.

"Xã Việt Hồng đang cần trợ giúp cứu hộ bão lũ. Hiện tại trong nhà có 10 người đang ngồi trên nóc nhà rồi ạ...", tài khoản H.T Thiệp đăng tải lên mạng xã hội kèm theo số điện thoại.

Hình ảnh tài khoản H.T Thiệp chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan tới sự việc này, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hoàng Thị Hanh (60 tuổi, trú tại xã Việt Hồng) xác nhận thông tin trên do con gái bà đăng tải.

Theo bà Hanh, khoảng 17h cùng ngày, nước lũ đổ dồn về suối Khe Gáo khiến gia đình bà cùng khoảng 10 hộ dân khác tại bản Bến và bản Vần thuộc xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai bị ngập nặng, nước dâng cao tới tận tầng 2 ngôi nhà của gia đình.

"Ban đầu nước lũ tràn về tôi tưởng nhỏ nhưng sau đó tới khoảng 17h30 nước lũ lên rất nhanh và tới khoảng 18h thì nước ngập tới cả tầng 2 của gia đình. Nhà tôi có 8 người và khoảng 12 người dân khác phải leo lên mái nhà để tránh trú", bà Hanh cho biết.

Cũng theo bà Hanh, gia đình bà đã bị nước lũ cuốn trôi 3 chiếc xe máy, nước lũ cũng làm hư hỏng toàn bộ đồ điện tử trong nhà. Tới khoảng 20h30 lũ đã rút nhưng bùn đất tràn vào nhà rất nhiều.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai), xác nhận thông tin và cho biết vào chiều nay, một trận lũ quét tràn về suối Khe Gáo, nước lũ dâng cao khiến khoảng 10 hộ dân thuộc bản Vần và bản Bến của xã bị ngập lụt.

Nước lũ dâng cao tới tận nóc nhà dân (Ảnh: Người dân cung cấp).

"Rất may vụ việc không làm ai bị thương, tuy nhiên nước dâng cao khiến nhiều người hoảng loạn. Đây là nước lũ ở suối tràn về, khác với việc ngập lụt như đợt bão Yagi năm 2024. Chúng tôi đang tích cực khắc phục hậu quả sau trận lũ vừa rồi", ông Chiển cho biết.