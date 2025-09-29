Cảnh sát căng dây giải cứu 8 người bị cô lập giữa dòng lũ

Chiều 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin khoảng 15h40 cùng ngày, các chiến sĩ của đơn vị đã tổ chức giải cứu 8 người khỏi dòng nước chảy xiết.

Thời điểm trên, tại khu vực cồn Đồng Bàn giữa 2 suối thuộc xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa có 2 hộ gia đình gồm 8 người bị cô lập trong dòng nước lũ.

Cảnh sát căng dây cứu hộ giải cứu các nạn nhân bị cô lập (Ảnh: Cao Hường).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe bán tải chở phương tiện cùng 8 chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Giữa thời tiết mưa lớn, nước chảy xiết, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát đã căng dây cứu hộ để di chuyển 6 người dân đến nơi an toàn. Hai người còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu.

Trước đó, lúc 11h15 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận được thông tin từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, có 13 người tại trang trại nuôi lợn bị cô lập do nước lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát đã triển khai lực lượng, phương tiện và 11 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng mô tô nước vượt dòng nước lũ lần lượt đưa được 13 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn.