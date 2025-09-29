Đất đá sạt lở hất văng ô tô chở 3 người xuống vực sâu 5m

Chiều 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đất đá trúng một ô tô, khiến ô tô bị hất văng xuống taluy âm.

Cụ thể, vào thời gian trên, một chiếc ô tô con chở theo 3 người đi trên đường vào bản Cát Cát thì gặp vật cản trước đường. Khi ô tô vừa dừng lại thì bất ngờ đất đá từ taluy sạt xuống, hất văng chiếc ô tô con xuống taluy âm (vực sâu bên cạnh đường).

Hình ảnh đất đá sạt lở hất văng ô tô xuống taluy âm (Ảnh: Cắt từ clip).

"Rất may sự việc không làm ai thương vong. Chiếc ô tô con bị hất xuống taluy âm sâu khoảng 5m. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền cử cán bộ tới hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng giải cứu các nạn nhân", ông Liễn nói.

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng cho số phận của những người ngồi trong ô tô.