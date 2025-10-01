Bão Bualoi cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng, 53 người chết và mất tích

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 182 của Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ sau bão.

Theo báo cáo, bão Bualoi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ báo cáo sơ bộ của các địa phương tính đến ngày 1/10), đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương.

Ít nhất 91 nhà sập đổ, trôi; trên 144.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 34.000ha lúa và hoa màu, 10.000ha thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Hình ảnh nhà cửa ở Hà Tĩnh tan hoang sau khi bão Bualoi quét qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cùng với đó, bão và mưa lũ khiến 1.076 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố; trên 60.000 cây xanh bị gẫy đổ.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ theo ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái do bão số 10 và mưa lũ vừa qua.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại để giúp nhân dân vượt qua mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

“Quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải đặc biệt lưu ý bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực”, Thủ tướng quán triệt.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm phải được trao trực tiếp đến người dân thuộc đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định và trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành việc hỗ trợ cho các gia đình có người chết hoặc mất tích trước ngày 5/10.

Mặt khác, lãnh đạo các tỉnh thành cũng cần khẩn trương huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực từ dự phòng ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hại do các đợt bão, lũ vừa qua.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ tinh thần “tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau”.

Yêu cầu điều tiết bảo đảm đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép,…), Thủ tướng quán triệt các bộ ngành quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.