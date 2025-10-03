Sáng 3/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vàng A Tớ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai), xác nhận, tính đến 2h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân trong vụ ô tô chở 3 người mất tích.

Chiếc ô tô bán tải bị bẹp rúm dưới đống đất đá (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Theo ông Tớ, 2 nạn nhân được xác định đã tử vong là anh H.V.Đ. (SN 1988), quản đốc Thủy điện Tu Trên ở xã Nậm Xé và anh H.Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm anh P.V.T. (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé) - người được xác định cùng ngồi trong xe khi tai nạn xảy ra.

Lãnh đạo địa phương cho biết, tại hiện trường, chiếc ô tô bán tải bẹp rúm, biến dạng hoàn toàn. Đến 5h30 sáng nay, chiếc xe được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng trần và sàn xe gần như dính với nhau.

Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm, cứu nạn (Ảnh: Công an Văn Bàn).

"Chúng tôi đã huy động hơn 100 người ở cả 2 xã Minh Lương và Nậm Xé để tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên sáng nay trời mưa rất to, nguy cơ sạt lở cao nên công tác cứu nạn tạm dừng, khi nào trời tạnh mưa chúng tôi lại tiếp tục công việc", ông Vàng A Tớ cho biết thêm.

Trước đó khoảng 7h30 ngày 29/9, anh H.V.Đ. điều khiển ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 chở theo anh H.Đ.G. và anh P.V.T. di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Sau đó cả 3 anh đều mất liên lạc.

Thời điểm đó trên cung đường xe đi qua có hai vụ sạt lở nên nghi ngờ chiếc xe đã bị đất đá vùi lấp.