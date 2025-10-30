Hai nhà đầu tư nước ngoài quan tâm dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Chiều 30/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ở TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, trong thời gian thực hiện công tác khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (thành phần 1), có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm, trong đó có 2 nhà đầu tư nước ngoài.

Ban Giao thông đã yêu cầu các nhà đầu tư quan tâm làm rõ hồ sơ về năng lực kinh nghiệm, tài chính theo quy định để có đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét.

Ban Giao thông dự kiến thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư diễn ra trong 3 tháng (11/2025-1/2026).

Phối cảnh cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Ảnh: Tedi South).

Theo Ban Giao thông, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài được chia làm 4 dự án thành phần. Thành phần 1 là đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Thành phần 2 của dự án là đầu tư, xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc. Ban Giao thông đang thực hiện thẩm định trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán theo quy định. Công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công được dự kiến tiến hành trong tháng 11.

Thành phần 3 và 4 thuộc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ở các xã có dự án đi qua gồm: Thái Mỹ, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Tân An Hội (TPHCM), cơ quan chức năng đang thực hiện công tác phê duyệt phương án bồi thường, bắt đầu chi trả từ tháng 11 và bàn giao mặt bằng từ cuối tháng.

Tại Tây Ninh, công tác phê duyệt phương án bồi thường đã được hoàn thành, việc chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng đang tiến hành và nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, các hộ còn lại tiếp tục bàn giao đến cuối năm.

Ban Giao thông đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để sớm lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu đảm bảo tiến độ khởi công vào tháng 3/2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, điểm đầu kết nối với Vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông (TPHCM), điểm cuối kết nối với quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu biên giới với Campuchia khoảng 5km).

Ở giai đoạn 1, dự án được đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h, tuân thủ các quy chuẩn mới về đường cao tốc. Đến giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến đường sẽ được nâng lên 6 làn xe.

Trên tuyến có 15 cầu và 3 hầm chui; 4 nút giao liên thông được đầu tư quy mô hoàn chỉnh, gồm: nút giao Vành đai 3, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 787B và quốc lộ 22B. Ngoài ra, trên tuyến còn có một nút giao đồng mức với quốc lộ 22 (nút giao cuối tuyến).

Tổng mức đầu tư dự án là 10.420 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà đầu tư BOT huy động (gồm cả lãi vay) là 9.942 tỷ đồng, chiếm 95,41% tổng mức đầu tư dự án.