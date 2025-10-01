Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được đôn đốc tiến độ cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 3 TPHCM và làm việc với địa phương để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo mục tiêu thông xe theo kế hoạch.

Tại công trường Vành đai 3 đoạn cầu Bình Gởi, ông Nguyễn Văn Được nghe chủ đầu tư báo cáo về sản lượng thi công, việc huy động vật liệu cát, đá cho dự án. Theo Ban Giao thông TPHCM, tuyến Vành đai 3 sẽ thông xe thêm 24,1km vào ngày 19/12 và hoàn thành toàn tuyến vào 30/6/2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại mặt bằng thi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Ảnh: N.Q).

Rời công trường Vành đai 3, lãnh đạo thành phố đến thị sát mặt bằng thi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài và làm việc với lãnh đạo các xã thuộc địa bàn huyện Củ Chi cũ về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Theo báo cáo, gói thầu rà phá bom mìn tại dự án đã khởi công. Hạng mục cầu vượt tỉnh lộ 8 cũng sẽ khởi công trong tháng 11. Khu tái định cư 22ha dự kiến được bàn giao vào tháng 6/2026.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được lưu ý giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ đầu tư công. Do đó, các địa phương phải hoàn thành phương án bồi thường, tái định cư, đảm bảo đến tháng 12 chi trả 100% tiền đền bù cho người dân.

Về khâu tái định cư, ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị nơi tạm cư, tiền thuê chỗ ở tạm cho người dân trong thời gian chờ giao đất xây nơi ở mới.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, gồm 24,7km qua địa phận TPHCM và 26,3km qua tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đây là tuyến đường bộ kết nối TPHCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.