Cảnh sát trắng đêm cứu hàng chục người dân mắc kẹt trong bão Bualoi

Sáng 29/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng 29/9, một trận gió lớn bất ngờ làm sập mái ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Lương, ở xã Hoằng Phú, khiến ông cùng 3 cháu nhỏ phải chạy đi trú ẩn tạm thời trong căn nhà vệ sinh sau vườn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Hóa đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, giải cứu các nạn nhân (Ảnh: Cao Hường).

Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do mái tôn và vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang, có nguy cơ sập tiếp. Các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tiếp cận khu vực nhà vệ sinh nơi ông Lương và các cháu đang trú ẩn trong tâm trạng hoảng loạn.

Chỉ ít phút sau đó, lực lượng cứu nạn đã đưa được cả 4 ông cháu ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, không có thương tích nghiêm trọng.

Lúc 4h30 cùng ngày, Trung tâm 114 nhận được tin báo của người dân xảy ra sập mái tôn nhà dân tại cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm sập nhà, bên trong có 3-4 người mắc kẹt (trong đó có cả trẻ nhỏ). Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, giải cứu an toàn người dân.

Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Hóa giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bị sập mái (Ảnh: Cao Hường).

Tại Nghệ An, theo Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh, bão số 10 đã khiến căn nhà cấp 4 tại đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, Nghệ An, bị tốc mái lúc gần 3h ngày 29/9. Các thanh xà gồ bị rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn số 1 điều 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Sau hơn 1 tiếng, lực lượng cứu nạn đã đưa cả 4 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Lúc 4h cùng ngày, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cũng đã giải cứu an toàn 4 người bị mắc kẹt trong khu vực cổng Khu công nghiệp WHA (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An). Cả 4 người này mắc kẹt do mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến nhà cấp 4 họ đang trú ngụ bị uy hiếp về an toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đưa thai phụ vượt lũ đi sinh (Ảnh: Chu Minh).

Trong một diễn biến khác, lúc 6h42 ngày 29/9, nhận được tin báo xảy ra sự cố mắc kẹt trong nhà tại số 147, đường Phạm Văn Tước, phường Cửa Lò, Phòng PCCC&CNCH đã huy động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 2 điều động 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, gia đình có 4 người (trong đó có 1 trẻ em 8 tháng tuổi, 1 người già và 2 vợ chồng) bị mắc kẹt do nước dâng cao ngập nhà.

Đến khoảng 7h40 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu được 4 nạn nhân ra ngoài an toàn.

4 người trong 1 gia đình tại phường Cửa Lò, Nghệ An mắc kẹt do nước ngập được lực lượng cứu hộ hỗ trợ đến nơi an toàn (Ảnh: Chu Minh).

Cũng trong sáng 29/9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ kịp thời một thai phụ tại tầng 18, chung cư thuộc phường Thành Vinh, có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện sinh con.

Khu vực quanh chung cư bị ngập khiến lực lượng cứu hộ khá vất vả khi di chuyển thai phụ ra ngoài trước khi đưa đến bệnh viện.