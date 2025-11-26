Chủ tịch Lâm Đồng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố đèo Mimosa

Ngày 26/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đại diện các đơn vị kiểm tra tiến độ thi công công, khắc phục sự cố sạt lở đất trên tuyến đèo Mimosa và đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại công trình sửa chữa đèo Mimosa, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên đến đội ngũ các kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ thi công xử lý sự cố sạt lở đất (Ảnh: Minh Hậu).

Trao đổi với đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), đơn vị trực tiếp xử lý sự cố sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thông xe tuyến đèo Mimosa trước ngày 30/11. Ông cũng đề nghị đơn vị thi công đảm bảo chất lượng công trình để xe cộ lưu thông, góp phần giảm tải cho đèo Prenn khi tuyến này đang sửa chữa do sạt lở đất.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 cho biết, đơn vị đã tập trung nhân lực, thiết bị, tập kết đầy đủ vật tư để thi công song song cả nền và mặt đường. Việc thi công được thực hiện nhằm đảm bảo tiêu chí tiến độ và chất lượng để sớm thông xe.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông trên đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Tại hiện trường, khoảng 100m đường đèo bị sạt trượt, đứt gãy, sụt lún sâu gần 30m xuống taluy âm.

Đèo Mimosa có chiều dài 11km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam. Sau khi xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh hướng tuyến, điều tiết xe cộ ra vào Đà Lạt thông qua đèo Sa Com và đèo Tà Nung.