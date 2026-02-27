Điều chỉnh quy hoạch thành phố lớn nhất nước khi sáp nhập, mở rộng địa giới

Ngày 27/2, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua tờ trình điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam cũ.

Điểm nhấn của quy hoạch này là tái cấu trúc không gian kinh tế - xã hội theo mô hình 3 vùng chức năng chủ đạo gắn với các hành lang kinh tế và cụm động lực tăng trưởng.

Một góc của thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao (Ảnh: A Núi).

Trong đó, vùng đô thị - công nghiệp - dịch vụ ven biển phía Đông giữ vai trò động lực chính. Vùng trung du, miền núi phía Tây phát triển nông - lâm nghiệp, kinh tế sinh thái, bảo tồn tài nguyên và an ninh nguồn nước. Vùng không gian biển và hải đảo tập trung kinh tế biển, logistics và năng lượng tái tạo.

Quy hoạch tiếp tục kế thừa quan điểm phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, đồng thời bổ sung định vị Đà Nẵng là “cực tăng trưởng quốc gia” trong cấu trúc kinh tế mới.

Thành phố định hướng hình thành khu thương mại tự do, trung tâm tài chính gắn với logistics quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế biển hiện đại, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố nhưng được tổ chức lại theo không gian liên kết biển - đô thị - di sản - sinh thái.

Phố cổ Hội An thuộc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Về hạ tầng, thành phố ưu tiên hoàn thiện hệ thống giao thông ven biển, cao tốc nội vùng, phát triển đường sắt đô thị, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đầu tư sân bay Chu Lai và mở rộng hệ thống cảng biển. Cụm cảng Liên Chiểu - Tiên Sa - Thọ Quang cùng các cảng khu vực Chu Lai, Kỳ Hà được định hướng trở thành trung tâm cảng biển, logistics của miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đang tập trung hoàn thiện hồ sơ tích hợp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 trong quý I năm nay, phấn đấu hoàn thiện quy hoạch xây dựng vào quý III để triển khai các không gian đô thị, kinh tế mới.

Theo ông Minh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính cấp bách, nếu chậm tiến độ việc xây dựng kế hoạch có thể kéo dài thêm 2 năm, ảnh hưởng lớn đến định hướng chung.

Quang cảnh của kỳ họp (Ảnh: Mai Quang).

Thành phố đã chuẩn bị thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm. Trước mắt, 6 dự án giao thông trục Bắc - Nam và Đông - Tây đã được thông qua, gồm: tuyến Hoàng Sa - Trường Sa, cao tốc kết nối Đà Nẵng - Chu Lai, mở rộng, cải tạo quốc lộ 14B, các tuyến phía Tây Bắc kết nối Khu công nghệ cao với Khu thương mại tự do.

Đối với khu vực cảng cá Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) cùng với khu vực cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành), thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng âu thuyền để thay thế Âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà), được định hướng thành cảng du lịch.

Tại khu vực Nam Hội An, thành phố đang thuê tư vấn lập quy hoạch tổng thể khu vực từ cầu Cửa Đại đến Thăng Bình, nhằm bảo đảm phát triển đồng bộ trước khi triển khai các dự án thành phần.