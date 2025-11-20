Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, có thể cao hơn mức lịch sử năm 1986

Tối 19/11, Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Dinh Ninh Hòa.

Theo thông báo, diễn biến lũ trong 12 giờ trên sông Dinh Ninh Hòa thượng lưu tại trạm thủy văn Dục Mỹ lũ đang giảm, tại trạm Ninh Hòa lũ tiếp tục dâng.

Lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đưa người dân bị chia cắt trong vùng lũ đến nơi an toàn (Ảnh: Công Đạt).

Mực nước lúc 20h ngày 19/11 đo tại trạm Dục Mỹ 18,07m, vượt báo động 3 là 0,57m; trạm Ninh Hòa 6,51m, vượt báo động 3 là 0,81m.

Thông tin từ cơ quan khí tượng cho hay, lúc 16h ngày 19/11, hồ Đá Bàn xả 172,60m3/s, hồ Suối Trầu 190,05m3/s, hồ EaKrongRou 100m3/s. Nếu các hồ duy trì xả kết hợp lượng mưa dự báo 100-200mm, có nơi trên 250mm/24h, trong 24 giờ tới lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên, đỉnh lũ vượt báo động 3 từ 0,8 đến 1,1m.

Cơ quan khí tượng nhận định, nếu xả lũ các hồ tăng lên, đỉnh lũ tại trạm Ninh Hòa có thể cao hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58m).

Cảnh báo khu vực có thể ngập lụt gồm các phường, xã Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng…, phạm vi có thể tiếp tục lan rộng. Mức ngập lớn nhất 1,5-2,5m, ở khu vực thấp có thể trên 3m.

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ đã làm gần 9.000 ngôi nhà ở tỉnh bị ngập, 5 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đang bị sạt lở như quốc lộ 27C, 27B, 27 và tỉnh lộ 5, 8, 9.

Riêng quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê ghi nhận 7 điểm sạt lở, khiến tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt phải tạm thời cấm lưu thông.

Thiệt hại về người tiếp tục gia tăng, với 11 người tử vong, 1 người mất tích và 20 người bị thương do mưa lũ và sạt lở đất. Trong đó, có 8 người chết trong 2 vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn; 4 người bị lũ cuốn trôi, tử vong và mất tích.