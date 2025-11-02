Hà Tĩnh huy động hơn 200 người khắc phục sự cố vỡ bờ bao mỏ sắt Thạch Khê

Tối 2/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sự cố xảy ra khoảng 15h ngày 1/11, khi áp lực nước dâng cao khiến đoạn bờ bao dài gần 10m bị vỡ, nước tràn ra ngoài.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền xã Thạch Khê huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tổ chức gia cố tạm thời vị trí sạt lở, ngăn nước thoát ra ngoài.

Khu vực bờ bao moong mỏ của dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chiều 2/11, xã tiếp tục huy động hơn 200 người sử dụng phương tiện, vật liệu như bao cát, rọ thép, cọc tre, cọc gỗ để khẩn trương gia cố, hàn gắn bờ bao bị sạt. Sau nhiều giờ nỗ lực, đoạn bờ bao đã được xử lý.

Theo ông Hưng, moong mỏ (đáy mỏ) của dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê có dung tích gần 20 triệu m3 nước. Bờ bao tại đây được đắp bằng đất cát nên dễ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Những năm trước, khu vực này cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn.

"Đợt này, lượng mưa lớn liên tục khiến khu vực moong mỏ của dự án tích đầy nước, tạo áp lực lớn lên bờ bao. Nếu không được xử lý kịp thời, khoảng một phần ba diện tích của xã có thể bị ngập sâu 1-2m", ông Hưng nói.

Các lực lượng sử dụng bao cát gia cố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo lãnh đạo địa phương, việc dùng bao cát, cọc tre gia cố cũng chỉ là giải pháp tạm thời và vấn đề này có được xử lý triệt để hay không phụ thuộc vào số phận của dự án.

Mỏ sắt Thạch Khê nằm ven biển Hà Tĩnh, có diện tích hơn 4.800ha, trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, khởi công năm 2009 với tổng vốn khoảng 14.500 tỷ đồng và dự kiến khai thác hơn 50 năm.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2016, Hà Tĩnh đã đề xuất tạm dừng dự án do công nghệ khai thác chưa phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường. Đến nay, dự án vẫn trong tình trạng "đóng băng".