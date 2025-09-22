Phát hiện loại chè rừng có nhiều tác dụng cho sức khỏe trên dãy Trường Sơn

Ngày 22/9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết đã nhận được kết quả phân tích các mẫu chè rừng mới phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã khảo sát và thu thập được 8 mẫu chè rừng cổ thụ ở các khu vực: khoảnh 8, tiểu khu 57, đỉnh Dốc Chè (dọc đường 71, phường Phong Điền); khoảnh 1, tiểu khu 270 (xã A Lưới 1); khoảnh 5, tiểu khu 341 và khoảnh 3, tiểu khu 344, thuộc núi Cha linh - Mù Nú (xã A Lưới 5).

Lực lượng kiểm lâm thành phố Huế phát hiện nhiều gốc chè rừng tại khu vực núi cao (Nguồn: Kiểm lâm Huế cung cấp)

Cơ quan kiểm lâm đã gửi các mẫu chè rừng thu thập đến Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung để phân tích và đối chiếu với hình thái, đặc điểm di truyền của loại chè Shan nổi tiếng.

Theo kết quả phân tích, có 2 mẫu phát hiện tại khu vực núi Cha Linh - Mù Nú cho kết quả tương đồng cả về hình thái và đặc điểm di truyền so với mẫu chè Shan (tên khoa học: Camellia sinensis var. assamica).

Các mẫu còn lại có sự khác biệt lớn về hình thái và phân tử, không trùng khớp với mẫu chè Shan tham chiếu.

Nhiều gốc chè có đường kính thân lớn (Nguồn: Kiểm lâm Huế cung cấp).

Trong thời gian tới các cơ quan chức năng thành phố Huế sẽ nghiên cứu sâu hơn về vùng phân bố, trữ lượng ngoài tự nhiên, đồng thời xây dựng mô hình khảo nghiệm, tạo giống và đưa vào sản xuất loại chè có giá trị cao này.

Ông Hồ Văn Sao, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới, cho biết núi Cha Linh - Mụ Nú thuộc dãy Trường Sơn. Ban đầu, lực lượng kiểm lâm ghi nhận có 8 gốc chè rừng tại khu vực này, với độ cao thân cây khoảng 6m.