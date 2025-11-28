Dừng buôn bán ở bờ kè Mũi Né bị sóng đánh sập

Ngày 28/11, UBND phường Mũi Né, Lâm Đồng, cho biết, do sóng lớn gây sạt lở bờ kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, địa phương đã đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại khu vực này tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Kè biển ở phường Mũi Né bị sóng đánh sập (Ảnh: Trần Nguyên).

Việc tạm dừng hoạt động diễn ra từ ngày 28/11 cho đến khi cơ quan chức năng có thông báo mới.

Phường Mũi Né cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức có hạng mục xây dựng cơi nới trên diện tích kè tại khu vực kè biển làm ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng kè thực hiện tháo dỡ trước ngày 30/11.

Lực lượng chức năng sử dụng bao cát gia cố bờ kè bị sạt lở (Ảnh: Trần Nguyên).

UBND phường Mũi Né cũng giao công an địa phương bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn đi qua khu vực sạt lở.

Sóng lớn những ngày qua làm khoảng 500m bờ kè biển ở phường Mũi Né bị sập, hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã vận động, sơ tán nhiều hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.