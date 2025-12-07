Đồng Nai kiến nghị sửa Nghị quyết 98 vào "giờ chót" để đầu tư metro

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa ký công văn gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội và UBND TPHCM, kiến nghị bổ sung nội dung vào Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15.

Theo đó, tỉnh đề xuất cho phép dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành được hưởng các cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Tỉnh Đồng Nai đang xin cơ chế đầu tư tuyến đường sắt nối từ ga Suối Tiên (Metro số 1 TPHCM) đến sân bay Long Thành, đi qua Trung tâm hành chính tỉnh (đường màu đỏ) (Đồ họa: Ngọc Tân).

Về căn cứ nêu đề xuất, UBND tỉnh Đồng Nai dẫn lại kết luận của lãnh đạo Đảng về việc bảo đảm các dự án kết nối hạ tầng chiến lược của TPHCM, Đồng Nai và các vùng phụ cận được triển khai đồng bộ về cơ chế, chính sách; cũng như kết luận của lãnh đạo Chính phủ giao UBND TPHCM phối hợp với Đồng Nai nghiên cứu đường tàu điện ngầm kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến Metro số 1 từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và kết nối sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 63km, với thời gian di chuyển giữa 2 sân bay ước tính 38-40 phút thông qua chuyến tàu chạy liên tục, chỉ dừng ở ga Thủ Đức và ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc ngày 21/10 giữa Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, hai địa phương đã thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án này.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc bổ sung dự án vào Nghị quyết 188/2025/QH15 nhằm áp dụng các cơ chế đặc thù, gồm phát triển quỹ đất theo mô hình TOD, huy động nguồn lực theo hình thức PPP, thanh toán bằng quỹ đất và rút gọn thủ tục chuẩn bị đầu tư...

Tỉnh Đồng Nai rất cần những cơ chế trên để huy động nguồn lực xã hội, khai thác giá trị quỹ đất dọc tuyến, rút ngắn thời gian đầu tư và thúc đẩy phát triển đô thị - dịch vụ - thương mại dọc hành lang kết nối TPHCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành.

UBND TPHCM đang dựa vào các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội để triển khai các dự án metro trên địa bàn (Ảnh: Nam Anh).

Do đó, địa phương đề xuất sửa dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 theo hướng cho phép UBND TPHCM và các tỉnh áp dụng chính sách đặc thù của Nghị quyết 188/2025/QH15 đối với mạng lưới đường sắt đô thị tại TPHCM và các dự án đường sắt từ tỉnh khác kết nối trực tiếp với TPHCM.

Đồng thời, HĐND TPHCM được quyết định bổ sung các dự án mới vào phụ lục kèm theo Nghị quyết 188/2025/QH15 sau khi thống nhất với HĐND địa phương lân cận và giao một địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Đề xuất của tỉnh Đồng Nai được trình lên vào "giờ chót", trong bối cảnh dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 đã được Chính phủ trình lên Quốc hội vào ngày 1/12. Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV (kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ) đang bước đến những ngày cuối, dự kiến bế mạc vào ngày 11/12.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có cuộc làm việc tại TPHCM vào ngày 3/12. Tại cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đề nghị TPHCM cùng phối hợp, chuẩn bị cơ chế để triển khai 2 dự án đường sắt kết nối liên tỉnh, gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - Long Thành.