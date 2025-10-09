Bắc Ninh có 20 sự cố đê, gần 5.200 hộ dân đang bị cô lập

Chiều 9/10, ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, có báo cáo nhanh về công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo báo cáo, lũ tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh sáng nay, 18,37m, trên mức báo động 3 và trên mức lũ lịch sử 0,76m. Tại Phủ Lạng Thương đạt đỉnh lũ lúc 7h là 7,60m, trên mức báo động 3 và trên mức lũ lịch sử 0,07m. Tại trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu, lũ đang lên chậm trên báo động 3.

Nhiều khu vực thuộc xã Tiên Lục, gần cầu Bố Hạ, đã chìm sâu trong nước lũ cao tới 4-5m, khiến hàng loạt thôn xóm bị cô lập hoàn toàn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo trong 6-12 giờ tới, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống chậm. Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ trên báo động 3, có khả năng đạt đỉnh lũ vào tối nay.

Cũng theo dự báo, trạm Phúc Lộc Phương sẽ đạt 9,95-10,05m, trên mức báo động 3, trên mức nước lũ lịch sử năm 2024 (9,40m) là 0,55-0,65m và có khả năng đạt đỉnh vào tối nay.

Bắc Ninh đang có khoảng 20 sự cố đê điều. Trong đó, sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K2+600-K2+627 đê tả Thương Dương Đức đã xử lý xong, đảm bảo an toàn.

Tuyến đê hữu Thương đoạn K36+200 bị sạt 30m và tuyến đê bối Phú Khê sạt 10m. UBND phường Đa Mai đã huy động các lực lượng đắp bao tải đất gia cố cung sạt.

Tuyến đê tả Thương xuất hiện thẩm lậu nước trong đoạn K3+900-K4+300 và đoạn K2+600-K3+600 đang được theo dõi.

Tại tuyến đê bối Lãng Sơn, chính quyền địa phương chủ động cho nước tự tràn qua ngưỡng, nước phía trong đồng ngập sâu khoảng 2,5m. Lực lượng chức năng đã đắp con trạch chống tràn tại đê bối Tân Tiến khoảng 50m, Tiền Đình khoảng 100m.

Trên tuyến đê hữu Cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh phản ánh các sự cố lỗ rò, thẩm lậu nước tại nhiều vị trí đang được tiếp tục theo dõi.

Sự cố lún sụt kè Như Nguyệt tại K30+700 và rãnh xói mái đê tại K37+700 phía sông đã được UBND xã Tam Giang, Yên Trung xử lý tạm thời đắp bao tải đất, che phủ bạt chống sóng.

Trên tuyến đê tả Cầu (K7+100) xuất hiện vệt sạt dài 50m, ăn sâu vào sát mép bê tông mặt đê. Đê hữu Cà Lồ (K8+100) xuất hiện lỗ rò nước, đã được xử lý.

Tuyến đê bối Tân Liễu (đê cấp V, phường Yên Dũng) xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng từ K4+100 đến K4+080 (dài 80m), ăn sâu vào mái đê 1-2m, cách mép mặt đê bê tông 0,5-1m. Sự cố đã được địa phương xử lý bằng giải pháp đóng cọc cừ, xếp bao tải đất củng cố chân cung sạt, phủ bạt kín.

Bắc Ninh cho biết các tuyến đê bối đã bị tràn nước gồm: Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến, Tiên Lục. Các tuyến còn đang xấp xỉ mặt đê.

“Tổng chiều dài các tuyến đê bị tràn hơn 9km”, báo cáo cho hay.

Nhiều người dân ở Bắc Ninh khẳng định, chưa bao giờ có nước lũ dâng cao như thế trong nhiều năm trở lại đây (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3 người thiệt mạng do mưa lũ (2 người bị cuốn trôi và một người bị sét đánh). Gần 4.700 hộ dân đã được di dời và gần 5.200 hộ dân vẫn bị cô lập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành quan tâm hỗ trợ nhân dân khu vực huyện Yên Thế (cũ) nhu yếu phẩm và các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cuộc sống.

Các xã, phường trên tuyến sông Cầu, sông Thương được yêu cầu phối hợp với lực lượng quản lý đê rà soát, chủ động đắp trạch đề phòng tràn nước. Tùy theo diễn biến dự báo để chủ động tiếp tục đắp chống tràn.

Song song với đó, các xã phường phải hiệp đồng với lực lượng công an, quân đội để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối các tuyến đê cấp III đến cấp I.