Triển khai xây dựng công viên đầu tiên trên trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng nằm bên bờ sông Hồng đang được triển khai như một dự án thành phần độc lập, tách ra từ Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Với quy mô gần 20ha, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian công cộng lớn ven sông Hồng, nằm ngay khu vực chân cầu Thăng Long.

Khu đất quy hoạch xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng nằm tại bãi sông Hồng, có vị trí tiếp giáp các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, khu vực chân cầu Thăng Long và đường An Dương Vương.

Phối cảnh Công viên công cộng phường Phú Thượng với diện tích gần 20ha. Theo định hướng, công viên sẽ được phát triển thành không gian công cộng sinh thái - văn hóa - lịch sử với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên diện tích cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng (Ảnh đồ hoạ: Chủ đầu tư).

Đây cũng chính là nơi từng diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12/2025.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án được xây dựng trên một khu đất với nhiều hộ dân sinh sống bên trong, ở giữa khu đất là một khu nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ. Phần lớn diện tích khu vực này hiện vẫn còn bị bao phủ bởi đầm lầy, cỏ cây, bụi rậm, khá hoang sơ.

Dự án dự kiến thu hồi đất của 79 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích khoảng 19,99ha.

Tới nay khu vực triển khai dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng vẫn chưa được giải phóng mặt bằng đồng bộ.

Xen giữa các ô đất trống vẫn còn các dãy nhà xưởng tạm, công trình, đường nội bộ và các khoảng đất canh tác.

Đặc biệt, nhiều khu đất ven sông Hồng nằm trong dự án vẫn được sử dụng làm bãi trung chuyển, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng.

Hiện tuyến đường đất xuyên qua khu nhà dân, nhà xưởng, đi thẳng vào dự án đang khá xuống cấp, nhầy nhụa bùn đất mỗi khi trời mưa.

Ghi nhận trên công trường của dự án những ngày cuối tháng 5, nhiều máy móc cơ giới, phương tiện, công nhân đang triển khai thi công những hạng mục đầu tiên của công viên.

Nằm trong dự án Công viên công cộng Phú Thượng, sát bờ sông Hồng đang triển khai dự án cống thoát nước Khu đô thị Ciputra.

Theo quy hoạch, công viên được tổ chức với nhiều không gian chức năng đa dạng như: Công viên cảnh quan ven sông, công viên rừng tre - trúc, công viên hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm, quảng trường nhạc nước, khu cắm trại và sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi hoàn thiện, Công viên công cộng phường Phú Thượng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa không gian đô thị hiện hữu với hệ sinh thái ven sông, đồng thời đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực phía Bắc Thủ đô.