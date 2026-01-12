Lý do nhà máy Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng tạm dừng sản xuất
(Dân trí) - Công ty Đồ hộp Hạ Long cho biết việc Tổng giám đốc tạm vắng mặt có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, nên quyết định tạm dừng sản xuất để áp dụng các biện pháp quản trị phù hợp.
Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) cho biết HĐQT doanh nghiệp đã quyết định tạm dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày kể từ ngày 12/1, sau khi Tổng giám đốc bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Cùng với đó, HĐQT cũng thống nhất giao ông Cao Nhật Huy - Phó giám đốc sản xuất - điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Ông Huy được giao phối hợp phòng nhân sự bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất, đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình nhân sự, lao động.
Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp cho biết ngày 10/1, doanh nghiệp đã nhận được Thông báo giữ người số 449/CSKT-Đ2 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành, về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng giám đốc công ty.
Ngoài nội dung nêu trong thông báo, đến thời điểm công bố thông tin và gửi văn bản giải trình, doanh nghiệp cho biết chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin hay kết luận chính thức nào khác từ cơ quan có thẩm quyền.
Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết căn cứ thông báo của cơ quan điều tra, việc Tổng giám đốc tạm vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy.
Do đó, HĐQT đã thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết nhằm bảo đảm việc quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế.
Công ty Đồ hộp Hạ Long cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin; chủ động, minh bạch trong việc cung cấp thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý; nỗ lực triển khai các giải pháp cần thiết để sớm ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1.274kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, được đưa từ vùng có dịch về tiêu thụ tại các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cả mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho lạnh chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh; toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó bị tiêu hủy theo quy định.
Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
Ngày 10/1, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú tỉnh Quảng Ninh) do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản thịt lợn nhiễm bệnh. Ba người khác cũng bị bắt gồm Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương, đều thuộc bộ phận kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào của công ty.