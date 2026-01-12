Lý do nhà máy Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng tạm dừng sản xuất

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) cho biết HĐQT doanh nghiệp đã quyết định tạm dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày kể từ ngày 12/1, sau khi Tổng giám đốc bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cùng với đó, HĐQT cũng thống nhất giao ông Cao Nhật Huy - Phó giám đốc sản xuất - điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Ông Huy được giao phối hợp phòng nhân sự bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất, đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình nhân sự, lao động.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp cho biết ngày 10/1, doanh nghiệp đã nhận được Thông báo giữ người số 449/CSKT-Đ2 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành, về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng giám đốc công ty.

Ngoài nội dung nêu trong thông báo, đến thời điểm công bố thông tin và gửi văn bản giải trình, doanh nghiệp cho biết chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin hay kết luận chính thức nào khác từ cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết căn cứ thông báo của cơ quan điều tra, việc Tổng giám đốc tạm vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy.

Do đó, HĐQT đã thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết nhằm bảo đảm việc quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty Đồ hộp Hạ Long cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin; chủ động, minh bạch trong việc cung cấp thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý; nỗ lực triển khai các giải pháp cần thiết để sớm ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.