Truy tìm cô gái lái xe máy tạt đầu gây va chạm liên hoàn ở Hà Nội

Sáng 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đơn vị đang trích xuất camera, truy tìm cô gái có hành vi điều khiển xe máy tạt đầu hàng loạt phương tiện trên phố Chùa Bộc (TP Hà Nội), gây ra va chạm liên hoàn.

Đáng chú ý, sau khi gây ra va chạm, cô gái này không dừng lại mà điều khiển xe máy bỏ đi.

Hình ảnh cô gái lái xe máy tạt đầu gây ra vụ va chạm liên hoàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, khi cả dòng xe đang di chuyển qua nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (hướng Thái Hà đi Chùa Bộc), một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ tạt đầu các phương tiện khác để rẽ trái theo hướng đi phố Nguyễn Lương Bằng.

Cú tạt đầu bất ngờ khiến một người đàn ông đi xe máy phía sau tông vào đuôi xe máy của cô gái, người đàn ông ngã văng xuống đường. Tiếp đó, một xe máy phía sau không kịp phanh lại đã tông vào chiếc xe máy của người đàn ông, gây ra va chạm liên hoàn.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ.

Ngoài ra, khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.