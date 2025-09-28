Đang giải cứu 10 thuyền viên trên 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị đang nỗ lực tiếp cận, ứng cứu thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão số 10.

Lúc 5h45 cùng ngày, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ 2 tàu cá của ngư dân TPHCM, mang số hiệu BV-4670TS và BV-0042TS, gặp nạn cách bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 1,5km.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận, ứng cứu thuyền viên tàu cá gặp nạn (Ảnh: Hoài Nam).

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, trong 2 tàu cá gặp nạn, một tàu bị sóng đánh chìm, tàu còn lại bị chết máy, hư hỏng.

Theo lực lượng biên phòng địa phương, trên 2 tàu cá nêu trên có 11 thuyền viên, một người đã bơi được vào bờ.

Một ngư dân đã bơi được vào bờ an toàn (Ảnh: Hoài Nam).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã báo cáo sự việc với lãnh đạo tỉnh, đồng thời điều động tàu CN-09 tiếp cận các tàu cá gặp nạn để ứng cứu thuyền viên.

Công tác ứng cứu đang được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân phối hợp triển khai khẩn trương.