Đắk Lắk cấm biển trước bão Kalmaegi

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển đối với 12 xã, phường ven biển kể từ 6h cùng ngày.

Lãnh đạo 12 địa phương này có trách nhiệm thông báo lệnh cấm tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển đến các ngư dân.

Ngư dân Đắk Lắk chủ động đưa lồng bè vào nơi an toàn để tránh bão (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đối với tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền ngư dân nghiêm túc thực hiện khi có thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu; tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin, diễn biến thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân hành nghề trên biển trở lại sau bão.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã có thông báo cho học sinh của 16 xã, phường ven biển được nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Tỉnh Đắk Lắk ra lệnh cấm biển đối với 12 địa phương ven biển (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Trước dự báo diễn biến của báo Kalmaegi, UBND tỉnh Đắk Lắk liên tục chỉ đạo các đơn vị chủ động thông tin kịp thời về bão lũ đến người dân biết nhằm phòng tránh, ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại; kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sở Công Thương Đắk Lắk được yêu cầu phải chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa; thực hiện nghiêm quy định về quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập thủy điện.