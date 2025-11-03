Đắk Lắk chỉ đạo quản lý chặt tàu thuyền, chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Ngày 3/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó với bão gần biển Đông và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bão Kalmaegi dự báo ngày 5/11 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền ra khơi (Ảnh minh họa: Minh Châu).

Để chủ động ứng phó với bão, ngập lụt, lũ quét có thể xảy ra, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến của cơn bão và mưa lũ; quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện nắm bắt thông tin hướng di chuyển và diễn biến của bão, để chủ động phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu phải hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, gia cố, bảo vệ lồng bè tránh bão đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các khu vực trên đất liền, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chủ động thông tin kịp thời về bão lũ đến người dân biết nhằm phòng tránh, ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại; kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các địa bàn xã, phường được lưu ý cần chủ động tổ chức thực hiện thu hoạch sản phẩm nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tổ chức thu hoạch diện tích nuôi trồng thủy hải sản đạt kích cỡ thương phẩm, giảm thiểu thiệt hại.

Sở Công Thương được yêu cầu phải chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa; thực hiện nghiêm quy định về quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập thủy điện.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo an toàn công trình và phòng, chống thiên tai trong quá trình thi công.

Các cơ quan, ban, ngành tại tỉnh Đắk Lắk phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai phương án ứng phó với bão lũ kịp thời.