Dừng họp lo chống bão Kalmaegi, không để cảnh cứu người dân trên nóc nhà

Dừng các cuộc họp không cần thiết, khẩn trương chống bão

Ngày 4/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông về công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là cơn bão có diễn biến rất phức tạp, dự báo sức tàn phá rất lớn, các địa phương phải hành động khẩn trương, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu không để cảnh cứu người dân trên nóc nhà (Ảnh: Công Sơn).

Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh quan điểm phòng bão là chính, phải kích hoạt kịch bản cao nhất để ứng phó bão.

“Từ ngày mai dừng các cuộc họp không cần thiết, khẩn trương đưa lực lượng xuống địa phương để triển khai chống bão lụt, di dời người dân. Kiên quyết không để cảnh cứu người dân trên nóc nhà”, ông Tuấn yêu cầu.

Tỉnh Gia Lai cương quyết cưỡng chế người dân ở khu vực nguy hiểm di dời. Các địa phương cần đảm bảo an toàn nơi tránh trú bão, đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm.

“Nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do nguyên nhân chủ quan, lơ là thì lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giúp dân di dời thuyền, thúng về nơi tránh bão an toàn (Ảnh: Công Cường).

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa. Các sở, ban, ngành rà soát công trình để đảm bảo an toàn, triển khai lực lượng xuống các điểm xung yếu túc trực.

Ông Tuấn đề nghị thiết lập hệ thống chỉ huy các khu vực để thống nhất chỉ huy và giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổng chỉ huy. Các khu vực cũng chủ động triển khai khi có sự cố với tinh thần nhanh, kịp thời, đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, nếu kịch bản diễn ra đúng với dự báo thì lũ sẽ vượt đỉnh của tỉnh Bình Định (cũ) qua các thời kỳ.

Hơn 4.000 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, có 5.195 tàu/36.379 ngư dân đang neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương và 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đến nay, toàn tỉnh còn 575 tàu/4.025 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan Ban Chỉ huy, Đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn HL-CĐ duy trì 18 phân đội/280 cán bộ, chiến sĩ; phương tiện 19 ô tô, 185 xe máy, 20 tàu và ca nô, 7 chó nghiệp vụ...

Bố trí trường học, nhà văn hóa để người dân tránh bão

Chiều 4/11, ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn có thể bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi, chủ động bố trí nơi tránh lũ an toàn cho người dân.

Người dân Đắk Lắk sử dụng bao tải cát để phòng chống bay mái tôn khi xảy ra bão (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Phong, trên địa bàn phường có 2 khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu phố Đông Thạnh và khu phố Bàn Nham Nam; 6 khu vực có nguy cơ ngập lụt gồm khu phố Cảnh Phước, khu phố Nam Bình 1, khu phố Bàn Nham Nam, khu phố 5, khu phố Phước Lương và khu phố Đông Thạnh.

Trong trường hợp lũ đạt từ cấp 3 trở lên, lực lượng chức năng phường Đông Hòa sẽ bố trí các trường học, nhà văn hóa kiên cố làm nơi tránh lũ cho hơn 7.000 người.

"Chúng tôi cũng chủ động thông báo với các siêu thị, tạp hóa trên địa bàn để đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong trường hợp bão lũ phức tạp", ông Phong chia sẻ.

Tàu thuyền được hướng dẫn, yêu cầu về các khu vực tránh bão an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, việc ứng phó với bão, mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa". Các đơn vị được yêu cầu phải thực hiện với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chức năng sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão Kalmaegi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tỉnh Đắk Lắk cũng sẵn sàng huy động gần 15.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân cùng các phương tiện để ứng phó với bão.

Công tác phòng, chống bão ở đặc khu Trường Sa

Ngày 4/11, thông tin từ Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), để ứng phó bão Kalmaegi, các đơn vị đóng quân ở đặc khu Trường Sa đã rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai. Đơn vị dự trữ vật chất, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, chuẩn bị sẵn sàng các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân.

Các lực lượng ở đặc khu Trường Sa chằng, chống nhà cửa ứng phó bão Kalmaegi (Ảnh: Ngọc Ánh).

Đơn vị cũng bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn để tránh bão.

Theo Lữ đoàn 146, đến thời điểm hiện nay, hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn tránh trú tại các đảo có âu tàu ở đặc khu Trường Sa. Các đảo tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí nơi ăn ở tạm thời cho ngư dân trong thời gian bão ảnh hưởng.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, phát thông báo về tình hình thời tiết, đường đi của bão số 13 để nhân dân trên các đảo cùng nắm.