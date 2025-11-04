Đắk Lắk cho học sinh nhiều địa phương nghỉ học 3 ngày tránh bão Kalmaegi

Ngày 4/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, đơn vị vừa có công văn cho học sinh nghỉ học để phòng tránh ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên thuộc các địa phương ven biển được nghỉ học từ chiều ngày 5/11 đến hết ngày 7/11.

Đắk Lắk cho học sinh nhiều địa phương ven biển được nghỉ học để phòng tránh bão (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Các phường, xã cho học sinh nghỉ học gồm: Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân và Phú Mỡ.

Các trường học được yêu cầu thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh, chính quyền địa phương trong việc quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học và tổ chức dạy bù, đảm bảo nội dung chương trình vào thời gian thích hợp.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kịp thời thông tin đến học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động thuộc đơn vị quản lý nhằm nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Người dân Đắk Lắk sử dụng bao tải cát để phòng chống tốc mái khi xảy ra bão (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn; phối hợp các đơn vị cắt tỉa cây xanh trong trường học, kiểm tra hệ thống cống rãnh, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn; sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị trước khi có bão lũ xảy ra.

Đồng thời, trường học phải chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp; thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động báo cáo để xin ý kiến việc cho học sinh nghỉ học đảm bảo theo quy định.

Sau khi bão tan, các đơn vị trường học khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp trường lớp, kiểm tra hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức dạy học trở lại.