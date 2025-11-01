Hồ thủy điện xả nước đón mưa mới, lũ trên các sông Đà Nẵng lại lên

Chiều 1/11, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương và Sông Tranh 2 tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước để chuẩn bị đón đợt mưa lớn trong vài ngày tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 22h ngày 3/11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 9h ngày 1/11.

Thủy điện Đak Mi 4 xả lũ (Ảnh: Công Bính).

Do các hồ bắt đầu vận hành xả điều tiết nên từ trưa đến chiều 1/11, nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia lên trở lại.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát lúc 15h30 cùng ngày, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên, trong khi nước sông Tam Kỳ xuống chậm.

Mực nước lúc 13h ngày 1/11 đo được trên sông Vu Gia tại Hội Khách 13,78m (dưới báo động I 0,72m), tại Ái Nghĩa 7,98m (dưới báo động II 0,02m).

Tại sông Thu Bồn đo ở Nông Sơn mức 12,99m (dưới báo động 2 là 0,01m), tại Câu Lâu 2,71m (dưới báo động 2 là 0,29m), tại Hội An 1,11m (trên báo động I 0,11m).

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 2 báo động 3, sông Hàn ở mức báo động 1 báo động 2.

Từ ngày 1/11 đến ngày 4/11, lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Chiều 1/11, trao đổi với phóng viên, một cán bộ xã Nông Sơn cho biết nước sông Thu Bồn chảy qua xã này lên trở lại lúc sáng, đến chiều rút chậm.

Tại xã Thu Bồn, ông Nguyễn Thế Đức, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết đoạn bờ kè tại tổ 11, thôn Tĩnh Yên bị sạt lở dài khoảng 30m, điểm sạt lở cách nhà dân khoảng 7m. Lực lượng quân sự, công an và người dân đang tổ chức khắc phục.

“Đến chiều nay nước đang lên lại, xã huy động thêm người để khắc phục, dùng các bao đất để đắp tạm chỗ bị lở”, Bí thư xã Thu Bồn cho biết.