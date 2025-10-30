Cứu bé trai trôi dạt giữa sông Hàn trong đêm

Khoảng 21h30 ngày 29/10, người dân đi bộ trên vỉa hè sông Hàn, gần Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng đã cứu được cháu bé đang trôi trên sông, cách bờ khoảng 3m.

Người dân cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân cháu bé rơi xuống sông. Khi nghe tiếng kêu cứu, đã có người trèo qua lan can nắm được tay cháu bé đang cố gắng giơ lên.

Người dân cứu bé trai bị rơi xuống sông Hàn (Ảnh: Yêu Đà Nẵng).

Sau vài giây vật lộn, ít nhất 3 người đã hợp sức kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 45 giây.

Theo clip ghi lại, khi được cứu, cháu bé hoảng loạn, không nói được, có biểu hiện ho và khó thở. Người dân lập tức sơ cứu, sau đó đăng thông tin tìm người thân của cháu.

Khoảng 15 phút sau, một gia đình đã đến nhận và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra.