Cử tri TPHCM hối thúc tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của cử tri TPHCM về việc trạm BOT trên quốc lộ 51 đã dừng thu phí, nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo cử tri TPHCM, vấn đề này đã được kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay chưa được khắc phục. Việc giải quyết và thông tin về kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa rõ, chưa dứt điểm.

Trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 (Ảnh: Nam Anh).

Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm giải quyết dứt điểm, tháo dỡ các trạm thu phí đã hết thời hạn, dừng thu phí, trả lại mặt bằng thông thoáng để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan các tuyến đường trên cả nước.

Phản hồi kiến nghị của cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức BOT đã dừng thu phí từ ngày 13/1/2023.

Sau 24 phiên đàm phán, doanh nghiệp BOT là Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã bàn giao tuyến quốc lộ 51 cho cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, Bộ Xây dựng đã bàn giao công trình cho địa phương (UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Tuy nhiên, riêng các trạm thu phí BOT trên quốc lộ 51 vẫn chưa được BVEC bàn giao. Lý do là các trạm này liên quan đến hợp đồng tín dụng được ký kết giữa BVEC với các ngân hàng tài trợ cho dự án.

Tại cuộc đàm phán ngày 4/11, BVEC cam kết sẽ làm việc với các ngân hàng tài trợ để thống nhất nội dung tháo dỡ trạm thu phí.

Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ tiếp tục phối hợp với BVEC để nhận bàn giao lại các trạm thu phí trên quốc lộ 51, làm cơ sở tiến hành thủ tục tháo dỡ các trạm này khi đủ điều kiện.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 trạm thu phí (T1, T2, T3) trên quốc lộ 51 đã bị bỏ hoang nhiều năm, trong tình trạng xuống cấp. Công trình tạo thành những chướng ngại vật lớn trên đường, đe dọa an toàn giao thông.