Liên danh đề nghị cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 theo hình thức BOT

Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1) và Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép lập đề xuất dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 theo hình thức BOT ((xây dựng - vận hành - chuyển giao). Văn bản cũng đã được liên danh gửi đến UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai xuống cấp, hư hỏng nặng (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong văn bản, liên danh CC1 và BVEC đánh giá quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường đang bị hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, dày đặc ổ gà, vết lún; nhiều đoạn dải phân cách, nắp cống hư hỏng, vạch sơn mờ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro và tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Do đó, CC1 và BVEC cho rằng, tuyến đường cần được khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp để nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông. Việc này cũng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương nơi có tuyến đường đi qua.

Liên danh CC1 và BVEC mong muốn tiếp tục đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51. Qua đó, đơn vị có thể kết hợp lồng ghép để xử lý các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án BOT quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai.

Liên danh CC1 và BVEC mong muốn cải tạo quốc lộ 51 theo hình thức BOT (Ảnh: Hoàng Bình).

CC1 là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa (cũ) theo hình thức BOT. Còn BVEC là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, được đưa vào khai thác từ năm 2013.

Sau hơn 5 năm kể từ ngày tạm dừng thu phí đối với dự án BOT cầu Đồng Nai và gần 3 năm đối với dự án BOT quốc lộ 51, nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước là Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa thống nhất được phương án xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của 2 dự án.

Các nhà đầu tư đang tích cực làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng để sớm giải quyết tồn tại, vướng mắc của 2 dự án, xác định chính xác số liệu quyết toán cuối cùng nhà đầu tư còn được thu hồi hoàn vốn.