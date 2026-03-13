Công an làm việc với tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH

Chiều 13/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết công an phường này đã mời tài xế ô tô Range Rover nói trên lên trụ sở làm việc.

Theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Sau khi nắm bắt được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Về danh tính tài xế, nguyên nhân vụ việc, nhà chức trách chưa công bố.

Hình ảnh tài xế ô tô Range Rover có hành vi chọc thủng 2 lốp xe máy Honda SH (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo một số nhân chứng, sự việc xảy ra tại ngõ 37 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Trước đó như đã đưa tin, vào lúc 20h58 ngày 12/3, chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.xx đang dừng trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, phía bên phải có một nam thanh niên đang dắt một chiếc xe máy Honda SH.

Lúc này, nam thanh niên nói với tài xế ô tô rằng "chủ xe đã khoá cổ chiếc xe máy", sau đó nam thanh niên đi ra và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ô tô có thể tiến lên phía trước.

Tuy nhiên tài xế ô tô vẫn xuống xe cầm vật sắc nhọn chọc liên tiếp vào 2 bánh xe máy, sau đó thản nhiên lên xe.