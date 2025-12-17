Công an quyết sớm hoàn thiện 200 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung"

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường thêm 140 cán bộ, chiến sĩ đến các địa phương phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, hư hỏng nặng do mưa lũ.

Trước đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở đã được huy động tham gia chiến dịch.

Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trong "Chiến dịch Quang Trung", UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chủ trì xây mới 200 ngôi nhà bị sập hoàn toàn tại các địa bàn của tỉnh này.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện với mục tiêu hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà cho các hộ dân trước ngày 20/1/2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk có 655 nhà bị sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ xây mới, hơn 890 nhà hư hỏng nặng được sửa chữa và khoảng 5.455 nhà tốc mái, hư hỏng một phần được hỗ trợ khắc phục.

Công an tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thiện 200 căn nhà trước ngày 20/1/2026 (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trong đó, mức hỗ trợ của tỉnh đối với xây dựng nhà mới là 170 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng/nhà, hỗ trợ nhà ở bị hư hỏng nhẹ 10 triệu đồng/nhà.

Để sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ, lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12 và hoàn thành việc xây dựng mới nhà ở trước ngày 30/1/2026.

Các chiến sĩ tích cực hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới sau mưa lũ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Chỉ đạo về công tác triển khai "Chiến dịch Quang Trung", ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành phải coi đây là mệnh lệnh hành động.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện với tinh thần thần tốc, hiệu quả, an toàn.