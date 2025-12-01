Bộ đội từ Đà Nẵng vào vùng lũ Đắk Lắk thực hiện “chiến dịch Quang Trung”

Ngày 1/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ vào tỉnh Đắk Lắk tham gia khắc phục hậu quả, sửa chữa và xây dựng nhà ở cho người dân trong “chiến dịch Quang Trung”.

Quán triệt nhiệm vụ trước giờ lên đường, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, yêu cầu lực lượng giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, phát huy tinh thần đoàn kết và chủ động vượt khó để rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ trước Tết Nguyên đán.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trước giờ xuất quân (Ảnh: Anh Cường).

Đại tá Ích nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc nên yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động, giúp dân hiệu quả, không gây phiền hà, đúng phương châm “ở đâu khó có bộ đội”.

Lực lượng cũng được giao mục tiêu hoàn thành và bàn giao toàn bộ nhà ở hỗ trợ người dân Đắk Lắk trước ngày 20/1/2026, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trong những mái nhà an toàn, vững chắc.

Theo số liệu từ các đơn vị, "chiến dịch Quang Trung" sẽ xây, sửa chữa tổng hơn 1.500 căn nhà cho người dân các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. Trong số này 300 căn nhà sẽ do quân đội đảm nhiệm.