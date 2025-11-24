Công an Lâm Đồng xử lý 6 người đăng tin giả về vỡ đập, thiếu xăng

Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã làm việc 6 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Công an mời người đăng tin sai sự thật lên làm việc (Ảnh: Xuân Sơn).

Trong những người bị xử lý, bà N.T.B.Đ. (SN 1973, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã đăng tải tin giả “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” lên mạng xã hội làm nhiều người dân xã D’ran hoảng hốt chạy lên điểm cao tránh lũ.

Ngoài ra, 5 người là quản trị viên của 2 diễn đàn trên Facebook đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt” dẫn đến dư luận xôn xao, làm hàng nghìn người dân ở Đà Lạt đổ xô tìm đến các cửa hàng nhiên liệu mua xăng dầu.

Lo ngại Đà Lạt cạn kiệt nhiên liệu như thông tin loan truyền trên mạng xã hội, người dân đổ xô mua xăng dầu (Ảnh: Minh Hậu).

Làm việc với cơ quan công an, những đối tượng trên cho biết, vì tiếp cận thông tin chưa đầy đủ trên không gian mạng, không kiểm chứng thông tin nên đã đăng tải sai sự thật. Việc đăng tải thông tin nêu trên gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội trong thời điểm mưa lũ căng thẳng.

Được biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý 6 trường hợp nêu trên theo quy định.