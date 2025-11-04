Công an hỗ trợ dân khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng

Sáng 4/11, Thượng tá Trần Phú Hải, Trưởng Công an xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, xác nhận lực lượng công an và quân sự địa phương đã phối hợp hỗ trợ tổ chức đám tang cho một cụ ông qua đời giữa lúc mưa lũ phức tạp.

Cụ ông mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn Tân Liêm, xã Triệu Bình, đã qua đời cách đây 3 ngày. Tuy nhiên, việc đưa tang gặp khó khăn lớn do nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập sâu, đặc biệt là tuyến đường ra nghĩa trang.

Công an lội nước giúp người dân đưa tang (Ảnh: Công an xã Triệu Bình).

Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng thôn Tân Liêm, cho biết: "Sáng 4/11 là ngày đưa tang, nhưng nước ngập đường hơn 1m. Đại diện thôn đã báo lên xã nhờ hỗ trợ".

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an và quân sự xã Triệu Bình đã có mặt cùng với người dân địa phương, hỗ trợ đưa quan tài đi chôn cất.

Giữa biển nước mênh mông, con đường ra nghĩa trang thôn Tân Liêm chìm trong dòng lũ đục ngầu. Các cán bộ, chiến sĩ và người dân đã phải lội nước, đẩy xe tang vượt qua đoạn đường bị ngập sâu đến thắt lưng.

Ông Mười chia sẻ thêm: "Đường từ nhà người mất ra nghĩa trang bị chia cắt bởi nước lũ, có chỗ ngập đến thắt lưng, các cán bộ, chiến sĩ và người dân đều ướt sũng nhưng không ai nề hà gì cả. Nghĩa tử là nghĩa tận, ai cũng cố gắng góp sức, tiễn đưa người quá cố. Những lúc như thế này mới thấy tình quân dân thật ấm áp".

Nhiều tuyến đường ở xã Triệu Bình bị ngập (Ảnh: Công an xã Triệu Bình).

Thượng tá Trần Phú Hải cho biết gia đình và đại diện thôn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã vì sự giúp đỡ kịp thời và ý nghĩa trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Đến sáng 4/11, mưa tại Quảng Trị đã giảm, tuy nhiên nhiều khu vực trũng thấp của các xã Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Ninh Châu vẫn bị ngập.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mực nước đo được lúc 5h cùng ngày trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy trên mức báo động 3. Các sông Bến Hải, Hiếu, Thạch Hãn dao động từ báo động 1 đến 2. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước trên các sông ở Quảng Trị tiếp tục xuống.

Mưa lũ tại Quảng Trị gây thiệt hại nặng nề, làm 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đã khẩn trương sơ tán 462 hộ dân với 1.430 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân.