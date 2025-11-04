Vết nứt dài 40m xuất hiện giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Sáng 4/11, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ về sự cố xuất hiện vết nứt trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Vết nứt kể trên kéo dài khoảng 40m, sâu 22cm, khe hở rộng, có nơi rộng đến 15cm, xuất hiện trên đoạn đường qua bản Đá Chát, xã Trường Sơn.

Vết nứt kéo dài trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Ảnh: Nhật Anh).

"Cách đây vài năm, khu vực đồi gần đoạn đường từng xuất hiện một vết nứt. Sự cố lần này khả năng xuất phát từ vết nứt trước đó. Chúng tôi đã báo cáo để cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá hư hại và có phương án xử lý", lãnh đạo xã Trường Sơn thông tin.

Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và phân luồng tạm thời tại khu vực xảy ra vết nứt. Chính quyền xã Trường Sơn cũng cảnh báo người dân hạn chế qua lại ở khu vực này để bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo tại đoạn đường xảy ra sự cố (Ảnh: Nhật Anh).

Đến sáng nay, tại Quảng Trị mưa đã giảm, tuy nhiên nhiều khu vực trũng thấp của các xã Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Ninh Châu vẫn bị ngập.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mực nước đo được lúc 5h cùng ngày trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy trên mức báo động 3, các sông Bến Hải, Hiếu, Thạch Hãn dao động từ báo động 1 đến 2. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước trên các sông ở Quảng Trị tiếp tục xuống.

Mưa lũ tại Quảng Trị đã làm 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương. Trước những diễn biến của mưa lũ, chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đã sơ tán 462 hộ dân với 1.430 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.