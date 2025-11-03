Đưa người quá cố đi hỏa táng giữa mênh mông nước lũ
(Dân trí) - Giữa biển nước mênh mông, chính quyền và người dân ở Hà Tĩnh dùng xuồng vượt lũ để đưa một người quá cố đi hỏa táng. Buổi tiễn đưa diễn ra lặng lẽ trong cơn mưa nặng hạt.
Chiều 3/11, hơn 2.000 hộ dân ở xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngập sâu trong nước lũ, có nơi nước dâng 2-2,5m.
Tại thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Bình, ông P.V.Q. (72 tuổi) qua đời sáng 1/11 sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt khiến việc tổ chức tang lễ của gia đình gặp nhiều khó khăn.
Chính quyền xã đã huy động lực lượng dùng xuồng chở quan tài và vật dụng cần thiết vào nhà để gia đình lo hậu sự.
Ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, cho biết chính quyền xã cùng các tổ chức đoàn thể đã vào tận nơi thắp hương, động viên và vận động gia đình đưa thi thể người quá cố đi hỏa táng.
Đến chiều 3/11, gia đình đã thống nhất với phương án này. Họ được chính quyền, lực lượng chức năng dùng xuồng chở quan tài và người thân vượt lũ.
Sau quãng đường 3km, chiếc xuồng chở quan tài đến khu vực đường tránh quốc lộ 1A, xã Cẩm Bình.
Tại địa điểm trung chuyển, người thân đưa di ảnh, bình hương, hoa và các vật dụng cần thiết lên bờ.
Trong cơn mưa nặng hạt, lực lượng chức năng căng bạt che chắn quan tài cẩn thận trước khi đưa lên xe tang.
Buổi tiễn biệt diễn ra lặng lẽ, chỉ có một số người thân đi cùng do giao thông vẫn bị chia cắt bởi tình trạng ngập lụt.
Ông Trần Hậu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình (bên phải ngoài cùng), gửi lời chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân.
Trước khi rời đi, thân nhân ông Q. gửi lời cảm ơn chính quyền và lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.
Từ đêm 29/10 đến chiều 3/11, Hà Tĩnh có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm tự động phổ biến 600-1.400mm.
Nhiều khu vực này xảy ra ngập lụt, phải sơ tán 1.366 hộ. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.849 hộ đang bị ngập, 34 cơ sở giáo dục với hơn 18.000 học sinh tạm nghỉ.