Đưa người quá cố đi hỏa táng giữa mênh mông nước lũ

Cảnh đưa người quá cố đi hỏa táng vì lũ bủa vây (Video: Dương Nguyên).

Chiều 3/11, hơn 2.000 hộ dân ở xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngập sâu trong nước lũ, có nơi nước dâng 2-2,5m.

Tại thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Bình, ông P.V.Q. (72 tuổi) qua đời sáng 1/11 sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt khiến việc tổ chức tang lễ của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền xã đã huy động lực lượng dùng xuồng chở quan tài và vật dụng cần thiết vào nhà để gia đình lo hậu sự.

Ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, cho biết chính quyền xã cùng các tổ chức đoàn thể đã vào tận nơi thắp hương, động viên và vận động gia đình đưa thi thể người quá cố đi hỏa táng.

Đến chiều 3/11, gia đình đã thống nhất với phương án này. Họ được chính quyền, lực lượng chức năng dùng xuồng chở quan tài và người thân vượt lũ.

Sau quãng đường 3km, chiếc xuồng chở quan tài đến khu vực đường tránh quốc lộ 1A, xã Cẩm Bình.

Tại địa điểm trung chuyển, người thân đưa di ảnh, bình hương, hoa và các vật dụng cần thiết lên bờ.

Trong cơn mưa nặng hạt, lực lượng chức năng căng bạt che chắn quan tài cẩn thận trước khi đưa lên xe tang.

Buổi tiễn biệt diễn ra lặng lẽ, chỉ có một số người thân đi cùng do giao thông vẫn bị chia cắt bởi tình trạng ngập lụt.

Ông Trần Hậu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình (bên phải ngoài cùng), gửi lời chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân.

Trước khi rời đi, thân nhân ông Q. gửi lời cảm ơn chính quyền và lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.