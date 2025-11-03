Nước lũ dâng cao ở Hội An, người dân mệt mỏi, du khách lội nước chụp ảnh

Chưa kịp dọn dẹp sau trận lũ lịch sử, phố cổ Hội An (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) lại một lần nữa chìm trong biển nước vào ngày 3/11, chỉ trong vòng một tuần.

Đợt lũ thứ hai này do thủy điện xả điều tiết, khiến nhiều tuyến đường ven sông Hoài ngập sâu 1-2m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh doanh của người dân.

Du khách thích thú lội qua những đoạn đường ngập nước ở phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Các tuyến đường huyết mạch như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu và khu vực chợ Hội An đều bị nhấn chìm trong nước.

Bà Nguyễn Thị Hằng, chủ một cửa tiệm lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học, không giấu nổi sự mệt mỏi: “Đợt lũ lịch sử vừa qua, cửa tiệm của tôi ngập gần 1,5m, đồ đạc chưa kịp rửa sạch bùn non nay lại phải chạy lũ tiếp. Công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, việc dọn dẹp cũng rất mệt mỏi, rã rời vì dài ngày chống chọi với mưa lũ”.

Ông Trần Văn Tiến, chủ cửa hiệu lưu niệm trên đường Trần Phú, cũng tất bật kê cao đồ đạc. Ông cho biết gia đình luôn trong tâm thế sẵn sàng chạy lụt, nên không dám buôn bán ngay khi nước rút hôm trước.

“Nước dâng lên nhanh quá, mọi người không ai dám chủ quan, cứ nghe báo lũ lên là lại kê cao đồ đạc. Mong sao nước mau rút để nhanh chóng trở về cuộc sống thường ngày, chứ một tuần nay việc kinh doanh cứ gián đoạn mãi”, ông Tiến chia sẻ.

Du khách ghi lại những hình ảnh lũ lụt tại Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Trong khi người dân địa phương đang gồng mình chống chọi với lũ lụt, nhiều du khách trong và ngoài nước lại tỏ ra thích thú khi chứng kiến cảnh phố cổ mênh mông nước.

Tại một số khu vực nước chưa ngập, hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường. Du khách đứng dọc các tuyến đường ngập, chụp ảnh, quay video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của Hội An giữa mùa mưa lũ.

Chị Aline, một du khách Pháp, chia sẻ: “Tôi có nghe hướng dẫn viên nói trước về tình hình ngập lụt tại Hội An, nhưng khá bất ngờ khi chứng kiến. Đây là hình ảnh lần đầu tiên tôi thấy ở một khu phố cổ, tôi đã chụp hình và quay nhiều video chia sẻ với bạn bè, người thân”.

Khách du lịch ngồi cà phê ngắm phố phường mùa lụt tại đường Phan Châu Trinh (Ảnh: Ngô Linh).

UBND phường Hội An đang theo dõi sát mực nước sông Thu Bồn, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng, sẵn sàng ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Trong 12 giờ tới, sẽ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng.