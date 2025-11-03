Công an giải cứu 7 người mắc kẹt giữa mưa lũ ở Quảng Trị

Tối 3/11, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 7 người dân địa phương mắc kẹt trong mưa lũ.

Chiều cùng ngày, Công an xã Hiếu Giang nhận tin báo có nhiều người dân mắc kẹt do nước lũ dâng cao ở khu vực ven sông Hiếu, đoạn chảy qua thôn An Thái.

Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt (Ảnh: Công an xã Hiếu Giang).

Công an xã phối hợp với đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu.

Đến 19h30 cùng ngày, toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa vào khu vực an toàn.

Trước đó, Công an xã Hiếu Giang đã dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân không ra các khu vực ngập nước, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo, ra ven sông bắt dế, cá...

Tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an địa phương cũng vừa hỗ trợ một sản phụ vượt qua dòng nước lũ để đến bệnh viện.

Theo nhà chức trách, chị N.T.H. (SN 1990, trú tại thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy) có dấu hiệu chuyển dạ vào chiều 3/11, tuy nhiên mưa lớn khiến các tuyến đường ở xã Lệ Thủy ngập sâu, gia đình không thể đưa sản phụ này đến bệnh viện bằng xe máy hay ô tô.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Lệ Thủy đã huy động thuyền tiếp cận nhà chị H., đưa sản phụ này cùng người thân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy an toàn.