Giáo viên cắm bản vượt lũ trên cầu tạm làm từ 4 cây gỗ

Ngày 3/11, tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập ở nhiều địa phương vùng trũng thấp. Nước lũ dâng cao cũng làm ngập các ngầm tràn, chia cắt nhiều tuyến đường khu vực miền núi.

Giữa mưa lũ phức tạp, clip ghi lại cảnh một nhóm người cố gắng băng qua cầu gỗ tạm giữa dòng nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn khiến dư luận chú ý.

Giáo viên và người dân băng qua cây cầu tạm, phía dưới nước lũ cuồn cuộn chảy (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Clip đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng, nhiều người bày tỏ lo lắng bởi việc vượt qua dòng nước chảy xiết như vậy hết sức nguy hiểm, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn thương tâm.

Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, xác nhận clip trên được ghi lại tại cầu tràn thôn Ván Ri, xã Khe Sanh vào sáng 3/11. Những người trong clip là giáo viên cắm bản và người dân ở xã Khe Sanh.

Theo bà Nga, học sinh trên địa bàn đang tạm nghỉ vì mưa lũ nên thầy cô tranh thủ vượt qua đoạn đường bị ngập ở cầu tràn Ván Ri để trở về, bởi lo ngại mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Một số người dân cũng tận dụng cầu gỗ tạm để băng qua cầu tràn.

Giáo viên và người dân băng qua cầu tạm giữa dòng nước chảy xiết (Clip: Người dân cung cấp).

Chính quyền xã Khe Sanh đã tuyên truyền người dân không dùng cầu tạm để vượt qua khu vực nước chảy xiết; điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

“Cầu gỗ tạm được người dân dựng chiều 2/11, sáng nay bà con và giáo viên dùng để băng qua đoạn đường ngập. Trưa nay cầu tràn Ván Ri ngập sâu, chúng tôi đã cấm đường, cử lực lượng túc trực, tuyên truyền người dân không đi vào khu vực nguy hiểm”, bà Nga nói.

Mưa lớn nhiều ngày qua gây ngập lụt tại 140 điểm, sạt lở 51 vị trí trên các tuyến đường ở Quảng Trị, khiến giao thông chia cắt.

Nước dâng cao gây ngập cầu tràn thôn Ván Ri, chính quyền đã cắm biển ngăn người và phương tiện qua lại (Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp).

Mưa lũ cũng gây ngập nhiều khu dân cư tại Quảng Trị, tập trung ở các xã Lệ Thủy, Quảng Ninh, Trung Thuần, Quảng Trạch, Ninh Châu, Nam Hải Lăng…, gây ảnh hưởng đến 5.027 hộ dân. Nhiều trường học trên địa bàn bị nước bủa vây, 28.000 học sinh phải tạm nghỉ.

Mưa lũ tại Quảng Trị đã làm 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương. Trước những diễn biến của mưa lũ, chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đã sơ tán 505 hộ dân với 1.512 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.