Phong tỏa đường sắt, lần thứ 3 điều tàu chở đá ra giữ 2 cầu ở Huế

Chiều 3/11, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết đơn vị đã điều 2 đoàn tàu chở đá ra dừng trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên để chống trôi cầu khi nước lũ sông Hương dâng cao.

Vào lúc 14h cùng ngày, nước sông Hương lên nhanh, chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, ngành đường sắt đã quyết định phong tỏa cung đường Huế - Văn Xá để ứng cứu 2 cây cầu nêu trên.

Đoàn tàu chở đá dừng trên cầu đường sắt bắc qua sông Hương trong chiều 3/11 (Ảnh: VNR).

Đơn vị đã điều đoàn tàu 18 toa, gồm 11 toa chở phân lân, 7 toa chở đá hộc từ các tàu hàng nằm gần ga Huế, lên án ngữ cầu Bạch Hổ. Một tàu hàng khác kéo 7 toa chở đá hộc trấn giữ cầu Dã Viên.

Tổng khối lượng hàng trên hai đoàn tàu khoảng 474 tấn, giúp tăng tải trọng, tránh nguy cơ lũ cuốn trôi 2 cây cầu quan trọng này.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ngành đường sắt phải điều các đoàn tàu chở hàng ra án ngữ trên cầu Dã Viên và Bạch Hổ khi nước lũ dâng cao.

Trước đó, ngày 27/10, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều 2 đoàn tàu chở 1.150 tấn đá ra dừng để bảo vệ cầu.

Đến chiều 29/10, khi nước sông Hương dâng cao trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04m, đơn vị lại phải điều 2 đoàn tàu trở lại cầu Bạch Hỗ và Dã Viên. Một ngày sau khi lũ rút, 2 đoàn tàu đã được di dời.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ, ngành đường sắt đã tạm ngừng các đoàn tàu SE1/2 xuất phát tại ga Hà Nội/Sài Gòn và SE19/20 xuất phát tại ga Hà Nội/Đà Nẵng trong ngày 3/11, đề phòng nước lũ dâng cao tại Huế.