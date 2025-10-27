Ngày 27/10, nhiều nơi ở miền Trung như Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h cục bộ có nơi trên 300mm như trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) 681,8mm, trạm Hồ An Long (Đà Nẵng) 318,2mm, trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 339,2mm…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động ở mực 1.500-5.000m

"Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra", ông Khiêm thông tin.

Nhiều nơi ở Huế chìm trong biển nước (Ảnh: Vi Thảo).

Vị chuyên gia dự báo trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh nên từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa ở khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; Huế và Đà Nẵng mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Theo ông Khiêm, đêm 29/10 và ngày 30/10, khi gió Đông có xu hướng giảm dần, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Dự báo từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam Trung Bộ và dịch chuyển dần lên phía Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến hết năm còn khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và còn khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng đến nước ta.

Dự báo từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Dự báo tháng 11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng mưa ít hơn khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo, trong tháng 12, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 250-580mm, ở mức cao hơn 50-150mm so với trung bình nhiều năm.

Cũng trong tháng 12, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 15-40mm, riêng Hà Tĩnh tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, giảm 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, cao hơn 10-40mm so với trung bình nhiều năm.